Александр Хоц: Поражение путинизма подарит РФ новые возможности стать европейской страной 6 Александр Хоц, kasparov.ru

6.03.2018, 20:42

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Фото: AFP

Новая конкуренция России с Западом в военной сфере закончится так же, как и в 80-90-е.

"Манежную" речь Путина ещё долго будут анализировать, как программную. Но один её аспект ("фантастический", пользуясь эпитетом докладчика) нужно отметить отдельно.

Пожалуй, впервые в столь откровенном виде Россия заявила о претензиях на имперский статус, отождествив себя с СССР. Путин сообщил потрясённой общественности, что именно Россия "потеряла" территории бывших республик - вместе с их населением (видимо, включая страны Балтии, Грузию, Молдову и Украину).

"Чёрным по белому" было сказано: "После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, – за границей её так и называли, Советская Россия, – если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8 процента территории, 48,5 процента населения".

Около половины "россиян" (по этой бредовой теории) было "утрачено Россией" с распадом СССР. Стоит ли удивляться упорству, с которым Путин записывает русских и украинцев в единый народ, а территорию Украины относит к "утраченным" Россией.

То есть, речь идёт об откровенном имперском манифесте, заявленном в виде курса ещё на шесть лет.

С учётом его милитаристской "начинки", можно сделать два важных вывода.

- Россия не просто вжилась в имперский образ СССР, выбрала его в качестве идеальной политической модели, - но тем самым режим выбрал и судьбу СССР. Неизбежную и неотвратимую.

- Холодная война и гонка вооружений не случайно вновь возникли на горизонте, поскольку в советские годы они были реакцией Запада на глобальные амбиции архаичной системы. Дело не столько в "идеологическом противоборстве" (как считают многие). СССР (как и путинский режим сегодня) навязывал миру агрессивную архаику, порочную социальную модель, агрессивное "мессианство", не совместимое с цивилизованными нормами жизни.

И совершенно не важно, что "совковая" идеология (казалось бы) мало схожа с "православной духовностью". Обе авторитарные системы - одинаково враждебны свободному миру. И с одинаковой агрессией делают ставку на военное давление, идеологическую войну и информационные диверсии.

Россия 1 марта заявила о возрождении этих имперских амбиций - прямым текстом, в качестве официальной (нео-советской) доктрины. Подтвердив, что её претензии будут опираться на гонку вооружений.

Нет сомнений, что новая конкуренция с Западом в военной сфере закончится так же, как и в 80-90-е.

Надорвавшаяся слабая экономика, ставшая жертвой глобальных аппетитов вождей-идиотов, приведёт страну к краху.

Забава "помериться членами" с США (где бюджет одного Пентагона превышает бюджет путинской России) - выглядит полным фарсом, но ментально и психологически - отлично рисует глубину наших комплексов и фобий.

Российский обыватель не готов понять, что всем лучшим в своей пост-советской жизни (открытыми границами, полными полками магазинов, каким-никаким но всё-таки рынком, правами человека и западными товарами) он обязан исключительно холодной войне и гонке вооружений, подорвавшим силы СССР.

Как не готов он понять сегодня, что поражение путинизма в конфликте с Западом подарит новые возможности и шанс его убогому отечеству стать европейской страной.

Вступив на тропу холодной войны, Путин заведомо стратегически проигрывает, - и здесь мы сталкиваемся со странным свойством путинского мира, который можно обозначит как тягу к Танатосу (к смерти, суициду, самоуничтожению).

Тяга эта латентная и, тем не менее, очевидная. Настаивая на имперской судьбе и войне с мощным противником, загоняя себя в изоляцию и порывая связи с миром, - Россия (очевидно) выбирает сценарий исторической смерти. И упорно следует по этому пути, протоптанной дорожкой "совка".

"Комплекс Танатоса" - не случайно антитеза Эросу. Цивилизации, не находящие места в молодом, динамичном, мире, наполненном проектами будущего ("эросом" будущего), - подсознательно стремятся к уходу, не видя своих перспектив.

Дряхлость, рыхлость и вырождение "русского мира" (идеально выраженные в облике стареющего, одинокого вождя) - это приметы ухода, заката, исторического маразма и тупика. И агрессия в данном сценарии - скорее, жест национального отчаяния, чем признак новой силы.

Угроза успешному миру - не является (сама по себе) успехом. Тупик остаётся тупиком - даже если ты способен изгадить жизнь соседям, пытаясь затянуть к себе в могилу побольше окружающих, полных надежд и будущего.

Старость - не радость, а агрессивная старость - особенно. Даже если это "русский мир", а не конкретный человек.

Куда несёшься ты на закате истории, зачем грозишь миру? Дай ответ, Русь... Не даёт ответа. И только брезгливо постораниваются, печально глядя на неё, народы и государства...

Александр Хоц, kasparov.ru