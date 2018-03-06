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Вратарь «Крумкачоў»: «Чинуши решили поиграть в грязь»

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  • 6.03.2018, 20:54
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Евгений Костюкевич

Евгений Костюкевич обрушился с критикой на Белорусскую федерацию футбола.

Вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич отреагировал на решение апелляционного комитета, который отклонил апелляцию клуба.

«Люди матчи сдают – их жалеют и очки только снимают, это же не преступление, а тут чинуши решили поиграть в грязь. Вы бы с себя, [...], начали, выгнали бы толстого [...] из своей песочницы. Научились бы складывать два плюс два. Когда Брест загибался, вы, черти, сделали все для того, чтобы команда не снялась, а тут бюрократия [...] не позволила команде быть? Вы серьезно? Сколько вам заплатили?» – цитирует Костюкевича «Трибуна».


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