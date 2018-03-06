Расследование отравления Скрипаля поручили контртеррористической полиции 6.03.2018, 21:07

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Сергей Скрипаль

Фото: ТАСС

Контртеррористическая сеть британской полиции отчитывается напрямую правительству.

Расследование обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будет вести Национальная полицейская сеть по борьбе с терроризмом, которая объединяет специалистов контртеррористических подразделений из различных служб Великобритании, передает РБК.

Контртеррористическая сеть британской полиции отчитывается напрямую правительству, руководит ей помощник комиссара Лондонской полиции по спецоперациям (ACSO) Марк Роули.

«Из-за необычных обстоятельств произошедшего было решено, что Национальная полицейская сеть по борьбе с терроризмом проведет расследование, поскольку обладает необходимым для этого уровнем экспертизы», — говорится в сообщении полиции Лондона.

В сообщении отдельно подчеркивается, что сейчас отравление бывшего российского разведчика и его дочери не рассматривается как теракт. По словам Роули, специалисты службы сейчас проводят «обширное расследование». «Это расследование пока на ранней стадии, и любые предположения на этом этапе бесполезны», — отмечает Марк Роули. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить, какое именно вещество вызвало тяжелое отравление, добавил он.

О госпитализации Скрипаля стало известно 5 марта. 66-летнего мужчину обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери (графство Уилтшир). С ним была 33-летняя женщина — как стало известно позже, это была его дочь Юлия. Обоих госпитализировали в критическом состоянии, они отравились неизвестным веществом.

Полиция графства Уилтшир также сообщила, что помощь потребовалась сотрудникам британских экстренных служб, которые осматривали место происшествия.

Сергей Скрипаль — бывший полковник ГРУ, после отставки работал в управделами МИДа. В 2004 году его арестовали по обвинению в шпионаже на Британию, а два года спустя по делу о госизмене Скрипаль получил 13 лет колонии. В 2010-м он был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым и отправлен в США на обмен: в Россию тогда вернулись десять агентов, в том числе Анна Чапман.

Источники The Times и The Guardian утверждают, что среди версий, рассматриваемых полицией — отравление сильнодействующим синтетическим опиатом фентанилом, который применяется в медицине в качестве анальгетика и использовался российскими спецслужбами при штурме Театрального центра на Дубровке. При передозировке фентанилом человек теряет сознание и погибает от остановки дыхания, пояснил РБК главной внештатный токсиколог Минздрава России Юрий Остапенко.