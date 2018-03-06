В Индии снесли памятник Ленину

В Индии снесли памятник Ленину3
- 6.03.2018, 21:30
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Памятник демонтировали при помощи экскаватора.
По словам очевидцев, при падении у статуи отломилась голова и участники акции начали играть ею в футбол, передает vokrugsveta.ua.
Памятник Ленину был установлен в Белонии в 2013 году по инициативе Коммунистической партии Индии, которая правила в Трипуре последние 25 лет.
You can break our statues but not our spirit!#Lenin#StandByTripuraLeft pic.twitter.com/xe8gdjPETI— CPI (M) (@cpimspeak) 6 марта 2018 г.