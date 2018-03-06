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В Индии снесли памятник Ленину

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  • 6.03.2018, 21:30
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Памятник демонтировали при помощи экскаватора.

По словам очевидцев, при падении у статуи отломилась голова и участники акции начали играть ею в футбол, передает vokrugsveta.ua.

Памятник Ленину был установлен в Белонии в 2013 году по инициативе Коммунистической партии Индии, которая правила в Трипуре последние 25 лет.


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