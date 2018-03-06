Кризис маршруток в Слуцке: Купить билет, чтобы поехать выкупить билет 2 6.03.2018, 21:35

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Жителям Слуцка нововведения доставили массу проблем.

О своем намерении работать в ГП «Миноблпассажиртранс» заявили всего около десятка человек. Остальные частные перевозчики ищут возможности избежать нововведений.

На стоянке автовокзала пустые микроавтобусы. Частники, которым пришлось прекратить поездки из-за нововведений в перевозках, поставили транспорт на прикол еще 27 февраля.

— Хотим показать людям, что мы никуда не пропали, мы есть, мы хотим и можем работать, но нам не дают, — рассказал Млын.by представитель одной из слуцких служб междугородных перевозок.

Фото: Екатерина СУРМА

Мы не хотим ничего доказывать, говорят перевозчики. И просят только о том, чтобы им дали возможность работать, как раньше.

Фото: Екатерина СУРМА

— У нас уже отлаженная схема: разработаны удобные маршруты, расписание, налажен сервис. Всё для людей. Есть постоянная клиентская база, индивидуальный подход к каждому человеку. По телевидению сказали, что у маршруток колеса отваливаются на ходу. Но это чушь! За своими машинами, купленными за кровные деньги, мы следим лучше, чем любой водитель за автобусом в автопарке. Скоростные режимы нарушаем? Тоже неправда! Потому что мы знаем, сколько внимания нам уделяет транспортная инспекция и ГАИ, а потому «попасть» на радар и заплатить штраф из собственного кармана никому не хочется. Да и, глядя на нарушения Правил дорожного движения, наши пассажиры не молчали бы. Даже местные власти подчеркивают, что нареканий к нашей работе не было. Зачем тогда были нужны все эти перемены? – высказывают свое мнение водители слуцких маршруток.

Фото: Екатерина СУРМА

Между тем, автобусный парк №2 Слуцка также старается соответствовать запросам пассажиров. Из райцентра в поселок Боровляны, где находится Минская областная клиническая больница, рано утром пустили прямой автобус. Кроме того, теперь транспорт, идущий по направлению Слуцк — Минск, забирает пассажиров не только с автовокзала, но и с нескольких городских остановок. Правда, для этого нужно заранее забронировать и выкупить билет в кассе, что вызывает массу неудобств.

Сергей Смирнов – студент-третьекурсник одного из минских вузов. Из столицы в Слуцк ездит почти каждые выходные, так что для него отсутствие маршруток — особенно острая проблема.

— Не могу сказать, что мы совсем отрезаны от столицы. Автобусы с вокзала ходят достаточно часто, они удобные, теплые, цена билета даже ниже, чем у маршрутчиков. Но проблем хватает. Например, большинство рейсов на Минск — проходящие, купить билет можно только по прибытии, а значит не факт, что места свободные будут, возможно, придется ждать следующего автобуса. Да и сама схема — приехать на вокзал, выкупить билет, а потом только ехать по своим делам — очень сложная! Маршрутки в этом плане гораздо удобнее. Так что я с нетерпением жду возобновления их работы, — делится Сергей Смирнов.

Еще больше отсутствие маршруток сказалось на жителях деревень. На горячую линию обратилась Светлана из деревни Греск Слуцкого района. Девушка частенько по делам ездит в Минск, теперь же дорога вызывает массу неудобств.

— Раньше позвонишь в маршрутку, закажешь машину хоть за полчаса до отъезда — и никаких проблем. Водитель меня всегда забирал с остановки в деревне Леньки, что в 5 километрах от Греска, то есть мне не нужно было ехать в Слуцк и оттуда садиться на автобус. Да, на автовокзале тоже делают бронь билетов по телефону, но их же нужно обязательно ехать и выкупать! Для этого мне надо в 7 часов утра сесть на рейсовый автобус в своей деревне, приехать в Слуцк, выкупить билет, 7 часов провести на вокзале в ожидании обратного автобуса до моей деревни. Фактически убить на покупку билета целый день. И цена проезда вместо 6 рублей, что я платила маршрутчику, вместе с расходами на дорогу до вокзала вылетает почти в 10 рублей! Да, меня автобус назавтра заберет от Ленек, но сколько сил, времени и денег для этого надо потратить! – возмущается Светлана.