Видеофакт: Азаренко готовится к возвращению в WTA-тур 4 6.03.2018, 21:43

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с белорусской теннисисткой.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не принимавшая участия в турнирах с лета 2017 года, готовится к возвращению в тур, тренируясь на кортах «Paribas Open» в Индиан-Уэллсе.

«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с Азаренко.

Напомним, что экс-первая ракетка мира получила от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе «уайлд кард». Согласно жеребьевке, в первом круге Виктория сыграет с британкой Хизер Уотсон (70, ВТА).