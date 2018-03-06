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Видеофакт: Азаренко готовится к возвращению в WTA-тур

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  • 6.03.2018, 21:43
ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО
ФОТО: AFP

«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с белорусской теннисисткой.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не принимавшая участия в турнирах с лета 2017 года, готовится к возвращению в тур, тренируясь на кортах «Paribas Open» в Индиан-Уэллсе.

«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с Азаренко.

Напомним, что экс-первая ракетка мира получила от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе «уайлд кард». Согласно жеребьевке, в первом круге Виктория сыграет с британкой Хизер Уотсон (70, ВТА).


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