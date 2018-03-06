Видеофакт: Азаренко готовится к возвращению в WTA-тур

Видеофакт: Азаренко готовится к возвращению в WTA-тур4
- 6.03.2018, 21:43
«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с белорусской теннисисткой.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, не принимавшая участия в турнирах с лета 2017 года, готовится к возвращению в тур, тренируясь на кортах «Paribas Open» в Индиан-Уэллсе.
«Твиттер» WTA опубликовал небольшой видеоролик с Азаренко.
Напомним, что экс-первая ракетка мира получила от организаторов турнира в Индиан-Уэллсе «уайлд кард». Согласно жеребьевке, в первом круге Виктория сыграет с британкой Хизер Уотсон (70, ВТА).
She's back!@Vika7 Azarenka is gearing up for her comeback on the @BNPParibasOpen practice courts 💪 pic.twitter.com/ZQ3LpxxLxv— WTA (@WTA) 6 марта 2018 г.