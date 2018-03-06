Полоний, таллий, рицин: чем были отравлены оппоненты Кремля 6.03.2018, 21:58

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Вспоминаем противников российских властей, ставшими жертвами неизвестных широкой публике ядов.

Пятого марта стало известно о возможном отравлении бывшего военного разведчика, осужденного в России за шпионаж в пользу Британии, 66-летнего Сергея Скрипаля. Полиция Великобритании расследует это дело.

Скрипаль и его дочь находятся в госпитале в критическом состоянии. Их обнаружили в торговом центре города Солсбери и госпитализировали. Что именно стало причиной отравления – неизвестно, но местная пресса со ссылкой на источники в полиции сообщает, что веществом мог быть фентанил.

В Кремле заявили, что ничего не знают о возможном отравлении, а депутат Госудумы РФ Андрей Луговой заявил, что это – возможная провокация британских спецслужб против России.

Последним громким случаем отравления стала смерть бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко от радиоактивного полония в 2006 году. По данным британских следователей, операцию по отравлению Литвиненко полонием-210, "возможно", санкционировали в Кремле, и к этому "вероятно" были причастны тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев и президент РФ Владимир Путин.

(“Настоящее Время” https://www.currenttime.tv/a/27503923.html) вспоминает других противников российских властей, ставшими жертвами неизвестных широкой публике ядов.

Гельземиум – "инфаркт-трава"

Один из основных ядовитых компонентов этого яда – Gelsemium elegans или "инфаркт-трава", редкая разновидность растения, которая распространена только в Азии, в основном в Китае. Отравление гельземиумом – один из наиболее популярных способов убийства среди российских и китайских наемных убийц.

Александр Перепиличный

Александр Перепиличный был российским олигархом и нередко критиковал Кремль. В 2009 году он получил убежище в Великобритании и позже помогал швейцарской прокуратуре расследовать отмывание денег среди московских чиновников. Он был одним из главных поставщиков компромата против российских высокопоставленных лиц, связанных со смертью антикоррупционного юриста Сергея Магнитского в 2009 году в московской тюрьме.

В 2012 году Александр внезапно скончался во время пробежки рядом со своим домом в графстве Саррей. Ему было 44 года, и незадолго до смерти он прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем.

Также незадолго до собственной смерти Перепиличный сообщил коллегам, что в его адрес поступают угрозы, и они оказались реальными. В ходе вскрытия эксперты обнаружили в организме 44-летнего бизнесмена следы, которые могли указывать на отравление Gelsemium Elegans.

Олигарх стал четвертым человеком, связанным с делом Магнитского, который скончался при странных обстоятельствах, и местная полиция с самого начала заявила о подозрительных обстоятельствах его смерти. Следствие полагает, что Перепиличного могли отравить например за то, что он помогал раскрыть налоговые махинации среди представителей силовых структур и происхождение миллионов российских чиновников в швейцарских банках.

Полоний-210

Полоний – редкий и высокорадиоактивный элемент, который присутствует в урановой руде. Полоний-210 примерно в 250 тыс. раз токсичней, чем синильная кислота (цианистый водород), концентрированная доза которой быстро убивает.

Александр Литвиненко

Литвиненко– бывший офицер ФСБ России, который в 2000 году со своей семьей получил политическое убежище в Лондоне. Литвиненко отравили чаем в ноябре 2006 года в лондонском суши-баре. Вскрытие показало, что в его теле присутствуют следы полония-210. Британские эксперты по радиации считают, что Александр – первый человек в истории, который умер от острых радиационных эффектов полония-210. Однако изначально ему поставили диагноз отравления таллием.

Незадолго до своей смерти Литвиненко написал письмо, в котором заявил, что Путин отдал приказ его убить. Высокий суд Лондона подтвердил, что эти подозрения были обоснованы.

Литвиненко обвинял ФСБ во взрывах жилых домов и других терактах в России: они должны были укрепить рейтинг Путина и дать ему больше власти. Российские чиновники полностью отвергают эти обвинения.

Литвиненко также обвинил Владимира Путина в смерти российской журналистки Анны Политковской, которую застрелили за два месяца до смерти самого Литвиненко.

Таллий

Таллий – химический элемент, содержащийся в калиевых минералах и сульфидных рудах. Небольшое, нетоксичное количество таллия-201 используют для обследований в ядерной медицине.

Ядовитые таллиевые соли используют в крысиных ядах и инсектицидах. Побочный эффект отравления таллием – потеря волос. Из-за того, что это один из распространенных ядов, его называют "яд отравителя".

Николай Хохлов

Хохлов – советский агент КГБ, который перешел на сторону США в 1953 году и дал показания об операциях КГБ. В 1957 Хохлова лечили от отравления таллием в немецком Франкфурте - это было после того, как КГБ предпринял неудачную попытку покушения на бывшего сотрудника.

Некоторые бывшие сотрудники КГБ утверждают, что Хохлова отравили не таллием, а полонием, также, как и Литвиненко в 2003 году.

Юрий Щекочихин

Юрий Щекочихин был российским журналистом, известными своими расследованиями, а также депутатом партии "Яблоко". Он выступал против коррупции и распространения организованной преступности в России.

Щекочихин умер в июле 2003 года. За несколько дней до встречи со следователями ФБР в США журналист внезапно заболел необъяснимой болезнью с симптомами сильнейшей аллергической реакции.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причина смерти Щекочихина — тяжёлая общая интоксикация, выразившаяся в синдроме Лайелла (вариант аллергического буллёзного дерматита). Все записи медицинских исследований и результаты вскрытия остаются засекреченными в архивах ФСБ РФ.

"За две недели (Щекочихин) превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы", - вспоминает Сергей Соколов, заместитель главного редактора "Новой газеты".

По информации журналистов, симптомы болезни Щекочихина схожи с симптомами Хохлова и Литвиненко.

Тетрахлородибензодиоксин (ТХДД) – "Диоксин"

ТХДД – твердое соединение без цвета и запаха; очень часто его ошибочно называют "диоксином". ТХДД – основная составляющая Агента "Оранж" - смеси химикатов, которую использовали США во время войны во Вьетнаме для уничтожения растительности. Агентство раковых исследований причислило это вещество к канцерогенным.

Виктор Ющенко

Украинский политик Виктор Ющенко в конце 2004 был отравлен ядовитым количеством ТХДД во время президентской кампании. Тогда он соревновался с пророссийским кандидатом Виктором Януковичем.

Из-за высокого содержания ТХДД в организме, лицо Ющенко было изуродовано хлоракне (угреподобное поражение кожи из-за контакта с химическими веществами).

Политик выжил.

Ющенко, выступавший за евроинтеграцию и вступление Украины в НАТО, обвинил российских чиновников в препятствовании расследованию его отравления.

По официальным подсчетам те президентские выборы выиграл Янукович. Его победа стала одной из причин начала Оранжевой революции в Украине. Позже Верховный суд постановил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и назначил новые выборы, в которых победил Ющенко.

Рицин

Во времена холодной войны в Советском Союзе в качестве оружия применялся яд рицин. Агентов КГБ подозревали по меньшей мере в трех попытках убийств перебежчиков из стран Варшавского договора с его помощью.

Яд рицин производится из семян растения Ricinus communis (клещевины), которые давятся для получения касторового масла. Мякоть восьми раздавленных семян считается дозой, опасной для взрослого человека. Но случаи смерти от приема в пищу семян клещевины редки – оболочка семян трудноусвояемая, и человеческий организм в силах переваривать этот токсин.

Опаснее всего яд рицин действует, если попадает в кровеносную систему человека с помощью инъекции. В форме очищенного порошка доза рицина размером в несколько кристаллов поваренной соли может быть достаточной, чтобы убить человека.

Георгий Марков и Владимир Костов

Болгарский диссидент и журналист ВВС и Радио Свободная Европа Георгий Марков скончался в 1978 году через 4 часа после укола иглой, отравленной рицином. Британские следователи считают, что игла была спрятана в зонтике. Маркова укололи в ногу на автобусной остановке в Лондоне.

Подобная попытка убийства была предпринята 10 днями ранее и в отношении другого болгарского диссидента и репортера Радио Свободная Европа Владимира Костова. В августе 1978 ему в спину выстрелили иглой с аналогичным ядом в парижском метро. К счастью для Костова, доза оказалась слишком мала, и он выжил.

Борис Коржак

В августе 1981 разоблаченный двойной агент ЦРУ Борис Коржак получил ранение рициновым шариком в почку в одном из продуктовых магазинов в штате Вирджиния, США. В него выстрелили из духового оружия. Коржак выжил, он считает, что покушение совершили агенты КГБ.

Неидентифицированные яды

Хафизулла Амин

Амин – афганский политик времен холодной войны. В 1979 по его приказу убили просоветского президента Нура Мухаммада Тараки. Но сам Амин занимал пост президента лишь три месяца. Советские лидеры, заподозрив политика в сотрудничестве с ЦРУ, в конце 1979 года решили его отравить.

К счастью для Амина, в последний момент он отказался от еды, которую отравил агент КГБ. Вместо Амина отравился его зять. Но уже через две недели президента застрелили советские военные во время штурма кабульского дворца. Новым президентом стал ставленник СССР – Барак Кармаль.

Анна Политковская

Российская журналистка, правозащитница и критик Кремля Анна Политковская тяжело отравилась в сентябре 2004 после того, как выпила чай на рейсе "Аэрофлота". Журналистка летела в Беслан, где террористы в тот момент удерживали заложников в школе.

Политковская считала, что за отравлением стоит ФСБ. Согласно сообщениям прессы, в чай добавили неизвестный токсин, приготовленный в одной из секретных химических лабораторий советских времен. Два года спустя Политковскую застрелили в подъезде собственного дома в Москве.