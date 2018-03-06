Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых 8 6.03.2018, 22:12

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Сергей Ковальчук

Правитель назначил министром человека, который не ориентируется во вверенной ему отрасли.

В понедельник 5 марта главный тренер хоккейного «Шахтера» Владимир Цыплаков выступил с отповедью спортивным чиновникам, пишет «Салiдарнасць».

– Я хотел бы высказаться и призвать всех чиновников, которые работают в различных видах спорта, будь то хоккей, биатлон и так далее, разбираться в своей сфере деятельности. То есть не только управлять, но и понимать, что происходит на площадке, почему оно происходит и так далее, – негодовал известный в прошлом белорусский хоккеист.

В тот же день тренер получил заочный ответ от правителя. Белорусские любители спорта схватились за голову, узнав о решении диктатора, которое буквально поражает отсутствием логики. Заявив, что в белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов, Александр Лукашенко назначил министром спорта Сергея Ковальчука, человека из своей Службы безопасности.

Новый министр в первой речи перед коллективом Минспорта 6 марта дал понять, что сам немало удивлен решением Лукашенко. По словам Сергея Ковальчука, согласие возглавить спортивную отрасль далось ему непросто.

– Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных, – сказал Сергей Ковальчук.

Кадровое решение Лукашенко вызвало волну язвительных комментариев на спортивных ресурсах.

– Зашибись! Ушел пожарник, пришел артиллерист! Кто следующий? Прокурор? Слесарь? Тракторист? Может наконец-то рулить спортом поставим спортсмена? – недоумевают болельщики.

Диктатору также предлагают придерживаться выбранной логики и дальше и поставить министром обороны футбольного тренера Эдуарда Малофеева, а министром МВД бывшего футболиста «Динамо» Юрия Пудышева.

Даже много видавшие в нашей стране люди не могут не удивляться слепой вере диктатора в силовиков, которых он пропихивает в совершенно незнакомые им сферы.