Ученые выяснили, кто становится успешным и богатым 6 6.03.2018, 22:15

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Исследователи провели интересный эксперимент с помощью компьютерной модели общества.

Исследователи из университетской лаборатории в Катании выяснили, какие люди становятся богатыми, а кто вынужден вечно прозябать в нищете, пишет vladtime.ru.

Они создали компьютерную модель общества и наделили 20% граждан 80% капитала, остальным отдали 20% средств. То есть создали почти современную ситуацию в социуме. В компьютерную игру включили 40 виртуальных лет реального времени и произвели необходимые вычисления вероятностей.

Оказывается, после завершения эксперимента ситуация не количественно не изменилась. 20% осталось богатых и 80% бедных граждан. Произошла существенная ротация участников. Кто-то разорялся и опускался на дно, кто-то поднимался вверх к успеху. Социальные лифты работали бесперебойно.

Однако закономерность повышения благосостояния человека была выявлена и она очень удивила программистов. Успешными становились люди, которым судьба преподносила подарки: нужные знакомства, осеняющие идеи и не последнюю роль играло нахождение человека в нужное время и в нужном месте. Это то, что называется везением – «подарком судьбы» или «поцелуем Бога».