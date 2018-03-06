Глава разведки США предрек ввод санкций против РФ в течение недели 2 6.03.2018, 22:41

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Вашингтон может ввести новые санкции против России на следующей неделе.

Новые санкции США против России за вмешательство в американские выборы 2016 года могут последовать в течение недели, заявил директор Национальной разведки США, сенатор Дэниел Коутс во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената, передает РБК. Слова Коутса приводит CNS News.

«Санкции рассматриваются. Министр финансов [Стивен Мнучин], насколько я знаю, дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список некоторых из этих санкционных мер», — сказал Коутс, выступая перед коллегами. Он также заявил, что верит, что Вашингтон до сих пор не предпринял «достаточных мер» против действий Москвы.

Коутс также высказал мнение, что русские «добились определенных успехов» в своих попытках подорвать американскую демократию, а задачу разведывательного сообщества видит в необходимости «информировать американцев» о происходящем, чтобы «они лучше разбирались в том, что такое настоящие новости».

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил во время слушаний в подкомитете нижней палаты конгресса США, что ожидает, что санкции будут введены немного позднее, причем при полной поддержке президента США Дональда Трампа. «Я ожидаю, что в течение следующих нескольких недель будут введены санкции против России», — сказал он (цитата по AFP).