В Гродно презентовали документы из архива Бригитского костела 6.03.2018, 23:00

Архивы восстановлены благодаря сотрудничеству Гродненского историко-археологического музея и музея Подляшья в Белостоке.

В Гродно презентовали после реставрации документы из архива Бригитского костела XVI-XX веков, передает БелТА.

Возможность восстановить архивы появилась благодаря сотрудничеству Гродненского историко-археологического музея и музея Подляшья в Белостоке.

Документы из архива гродненского Бригитского костела попали в музей более 50 лет назад. До этого они хранились в очень плохих условиях. Листы бумаги были сильно повреждены, буквально рассыпались в руках, с плесенью. Работать с архивом в таком состоянии было невозможно. "О том, что у нас хранятся такие документы, стало известно коллегам из Польши. Они получили грант и в течение двух лет проводили реставрационную работу", - сказал директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко.

В ходе реставрации документы прошли через процедуру обеззараживания, их пропитали специальным составом, важные фрагменты утраченной бумаги были восстановлены. Современные методы реставрации позволяют это сделать. Пока восстановлена лишь небольшая часть архива - около 300 листов.

"В основном там содержатся монастырские уставы, проповеди, молитвы и множество хозяйственных документов - договоры, описи, оценка имущества. Если как следует заняться, то можно представить, как жили люди в те времена", - отметил Юрий Китурко. Как и все документы, поступающие в музей, они пройдут научную инвентаризацию, будет составлена специальная карточка, собрана информация о том, что там написано. В дальнейшем они, уверены в музее, станут объектом пристального исследования со стороны ученых. Также часть архива войдет в большую выставку под названием "Сакральная спадчына Панямоння", которую планируют открыть в ноябре 2018 года. Наряду с выставкой пройдет научная конференция.

Директор музея Подляшья Анджей Ляховский заявил, что работа по реставрации продолжится. А сотрудничество между музеями планируют вывести на новый уровень.