При крушении Ан-26 в Сирии погиб российский генерал-майор 6.03.2018, 23:09

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ФОТО: Виталий Невар/ТАСС

При крушении самолета в Сирии погибли также 26 российских офицеров.

На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 был генерал-майор Вооруженных сил РФВладимир Еремеев. Об этом РБК сообщили два источника в Минобороны РФ.

В ведомстве официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС. По данным Минобороны РФ, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.

Звание генерал-майора Владимиру Еремееву было присвоено в декабре 2016 года указом президента России.

Самолет Ан-26 разбился 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим, сообщали ранее во вторник российские военные. Предварительной причиной в Минобороны РФ назвали техническую неисправность. Главная военная прокуратура начала проверку в связи с катастрофой.