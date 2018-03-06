Экс-министр Качан нашел себя в бизнесе 6.03.2018, 23:22

Олег Качан

Бывший министр спорта заявил, что после отставки «занялся коммерцией».

Бывший министр спорта Олег Качан прокомментировал “Народной Воле” назначение силовика Сергея Ковальчука руководителем спортивного ведомства, а также вспомнил о своей отставке.

Совершивший резкий скачок с должности начальника управления физической культуры, спорта и туризма Миноблисполкома до поста министра спорта и туризма, Олег Качан был отправлен в отставку в 2012-м за слабые результаты наших спортсменов на Олимпиаде в Лондоне.

Вскоре интернет-издание «Ежедневник» сообщило, что Качану грозит уголовное дело за построенный за счет бюджета туалет на даче, но продолжения эта история не имела – по крайней мере, в публичном поле…

– Хотя я и не работаю сейчас в спортивной сфере, но за выступлением белорусских спортсменов на Олимпийских играх, безусловно, следил, – говорит Олег Леонидович. – Многие из них, кстати, показывали высокие результаты еще тогда, когда я возглавлял министерство.

– Достойное выступление?

– А вы как считаете? «Золото» в женской биатлонной эстафете – это разве плохо?

– Маленькая сенсация…

– Я бы не называл такой результат сенсацией, потому что на призовые места наша команда могла в любом случае рассчитывать. Но тренерский штаб угадал с составом, у спортсменов все получилось… Одним словом, звёзды сошлись так, что это был наш день. Все просто молодцы!

То же самое можно сказать о фристайлистах, конькобежцы порадовали своими результатами. Динамика есть.

– Вчера был назначен новый министр спорта Сергей Ковальчук, который ранее работал в Службе безопасности президента. На ваш взгляд, эту должность должен занимать человек из силовых структур или все-таки профессионал из спортивной отрасли?

– Я хочу сказать, что работать на должности министра спорта нелегко любому, потому что спортивная сфера – это огромное хозяйство. Ведь в спорте как бывает? Сегодня ты первый, а уже завтра думают, как тебя с этой вершины сбить. Как говорят, медаль не должна ржаветь.

Но Сергей Ковальчук – это человек системы, сильный характером и духом. У него должно всё получиться. Но здесь нужно еще понимать, что министр силен своими заместителями и руководителями спортивных центров. Хотя он же пришел не на пустое место. Сформированы команды и федерации, там работают профессионалы. Вы заметили, что практически на каждой Олимпиаде у нас появляются медали там, где их никто и не ждет? Это значит, что система работает.

– Экс-министр спорта Юрий Сиваков сказал, что назначение человека из другой сферы на такую должность – это наказание.

– Честно говоря, не понимаю, какое здесь наказание. Все зависит от того, как человек ощущает себя в этой должности. Это честь – руководить спортом.

– Предыдущего министра Александра Шамко сняли в разгар Олимпиады, за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией в отрасли». Считаете, что это правильно? Кто-то сказал, что в таком случае нужно оправлять в отставку всё правительство…

— Я не хочу это вообще комментировать. Время всё расставит по местам.

– А вы сильно расстроились, когда узнали о своей отставке?

– Да как-то не было поводов для радости.

— В СМИ сообщали, что Олегу Качану грозит уголовное дело за построенный за счёт бюджета туалет на даче…

– Это всё уже в прошлом, так что не будет его ворошить.

– На какую должность вы ушли с поста министра спорта?

– Ушёл в коммерцию, где работаю до сих пор. Поменял несколько мест работы. И скажу вам откровенно, что коммерческая деятельность – это не очень просто, всё время бьёт по твоему карману. Сделал неправильный шаг – оказался в минусе. Но тоже интересно.

– Встречаетесь с бывшими коллегами по министерству, спортсменами? Или времени на это просто нет?

– Вы считаете, если человек ушел с какой-то должности, то он должен обо всём забыть? Нет, конечно. Поэтому всегда можно найти время и для спорта, и для встреч с коллегами. Даже, если ты уже не министр, жизнь всё равно продолжается…