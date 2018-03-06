Социологи: Примерно 8-10% белорусов ищут работу за границей 6.03.2018, 23:42

Половина из них не старше 30 лет.

Примерно 8-10% белорусов ищут работу за границей, утверждают эксперты Института социологии при Академии наук. Половина из них не старше 30 лет, пишет zautra.by.

В последние годы заметна переориентация белорусских трудовых мигрантов с России на Польшу и другие страны ЕС. Это происходит в связи с экономической рецессией в России, с одной стороны, и с либерализацией доступа на польский рынок труда, хорошим экономическим ростом в Польше и других странах ЕС, с другой.

— Число приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенной схемы трудоустройства увеличилось за последние три-четыре года в 10 раз, до 50 тысяч, — говорит сооснователь варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

В 2017 году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз. В 2016 – всего 15 тысяч, а годом ранее – 7.

Если на заработки в Россию чаще ездили представители рабочих специальностей, то страны Евросоюза привлекают высококвалифицированных специалистов. На Западе они ищут то, что недополучают в Беларуси − хороший заработок, высокий уровень жизни, возможность реализовать себя в профессии. Каждый год число мигрантов из Беларуси в ЕС растет.

Если изменений и либерализации рынка труда в ближайшие годы не произойдет, квалифицированные специалисты продолжат уезжать из Беларуси в страны, где открываются лучшие перспективы. Многие из них не вернутся на родину, отмечают эксперты.

По прогнозам международного исследовательского проекта, реализованного в 2013-2014 годах, к 2050 году в Евросоюзе будет жить от 380 до 600 тысяч белорусов.

— Речь идет о количестве видов на жительство в ЕС. То есть, без учета временных трудовых мигрантов, которые могут работать не на основании вида на жительства, а по сезонной рабочей визе. Следовательно, с большой долей вероятности мы здесь говорим о прогнозировании числа жителей Беларуси, которые безвозвратно покинут страну и переедут в ЕС, — объясняет Андрей Елисеев.

Профессионалы из «умирающих» отраслей бегут в другие страны

Интересная ситуация складывается в странах Центральной Европы. Выходцы из Польши, Словакии и других стран спустя 10-15 лет эмиграции возвращаются из Западной Европы на родину. Они везут в свои страны навыки, которые получили на Западе, и заработанный капитал.

— На родине у них больше возможностей для самореализации, поскольку теперь они могут переступить через несколько ступенек в карьерной лестнице, что невозможно, например, в Британии. Если сравнить экономический рост в процентном соотношении Румынии и Франции, то он будет отличаться в несколько раз в пользу Румынии. Люди знают: на рынке, который растет и где ниже конкурентность, они могут заработать хорошие деньги, — рассказывает основатель Центра новых идей Рыгор Астапеня.

Так может произойти и с белорусскими мигрантами, если в будущем Беларусь станет для них более перспективной и привлекательной, чем сегодня. Пока же хорошие возможности, по сравнению с заграницей, есть разве что в IT-сфере и смежных отраслях.

— Люди видят, что могут приехать в Беларусь, пользоваться определенными налоговыми льготами и тем, что белорусский рабочий капитал в сфере требует меньших инвестиций, чем в Британии или Ирландии, — отмечает Рыгор Астапеня.

Меньше вероятность, что на родину будут возвращаться или не станут уезжать белорусы, которые хотят реализоваться в промышленности. Во-первых, сама отрасль переживает сложные времена, во-вторых, сложно достигнуть успехов там, где приходится конкурировать с государственными предприятиями.

Практически настолько же сложна для хороших специалистов ситуация в науке, медицине и некоторых других сферах. Представители этих отраслей стоят перед выбором, работать на родине за небольшую зарплату и скромные перспективы или уехать зарабатывать в развитые страны.

«Утечка мозгов» сильно сказывается на развитии едва стоящих на ногах отраслях. В качестве примера, когда отток высококвалифицированных работников подкосил всю отрасль, можно назвать белорусскую науку, потенциал которой был вымыт еще в 1990-х и 2000-х, отмечает основатель Центра новых идей.

— В результате наука деградировала, стала очень бедной, закрытой. Это может произойти во многих сферах, например, в медицине. Тут хоть в меньшей степени, но также много историй, когда люди уезжали на Запад и даже шли на определенное снижение собственной квалификации для того, чтобы работать за рубежом,— говорит Рыгор Астапеня.

Куда белорусы бегут из страны?

В 1996–2010 годы из Беларуси массово уезжали научные работники и преподаватели вузов, отмечает руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси Михаил Артюхин в книге «Белорусская наука в условиях модернизации: социологический анализ». Переезжали они в основном в Германию, Россию, США и Израиль. С 2001 по 2013 годы только организации Академии наук потеряли 109 исследователей, которые работают теперь в США, Канаде и странах ЕС. Половина из них имела ученую степень.

Эмигранты захотят вернуться в перспективную Беларусь

Как показал опрос, 75% респондентов задумывались о том, чтобы уехать работать за границу. Примерно пятая часть опрошенных пробовали работать в другой стране. Больше половины работавших за границей уезжали за хорошей зарплатой, почти 40% хотели получить новый опыт.

Трудовая миграция играет положительную роль с точки зрения привлечения в страну валюты. Возвращаясь, мигранты привозят прогрессивный рабочий опыт.

— Те, кто уехал, будут зарабатывать деньги, получать навыки и компетенции, могут вернуться через десять лет. Тогда страна получит приток интеллектуального и финансового капитала, — подчеркивает Рыгор Астапеня.

Но пока в Беларуси сохраняется медленный экономический рост или стагнация, отток квалифицированных специалистов будет расти. А привлекательность страны – снижаться.

— Миграционные эксперты сходятся во мнении, что наиболее негативные следствия миграции из Беларуси в ЕС — это «утечка мозгов» и истощение рабочей силы. В связи с низким экономическим ростом в Беларуси и малой отдачей на образование, высококвалифицированные кадры будут все чаще эмигрировать, а это еще больше скажется на торможении роста белорусской экономики. Белорусские специалисты будут увеличивать производительность труда, повышать уровень жизни и темпы экономического роста стран ЕС, — говорит Андрей Елисеев.

Удержать белорусов в родной стране можно проведением реформ в социальной сфере, образовании и на рынке труда, которые приведут к росту качества жизни населения, считают эксперты. Возможность реализовать себя и жить на достойном уровне станут стимулом вернуться для тех, кто уже переехал за границу ради карьерного роста, хорошего заработка и широких возможностей для реализации своего потенциала.