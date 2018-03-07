США ввели новые санкции против КНДР 1 7.03.2018, 7:32

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Ограничительные меры введены из-за убийства брата Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против КНДР из-за убийства Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом 6 марта сообщили на сайте Государственного департамента.

Отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для отравления Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

Американские власти отметили, что не будут "терпеть какую бы то ни было северокорейскую программу по использованию оружия массового уничтожения".

Решение о новых ограничительных мерах вступило в силу 5 марта.

45-летний Ким Чен Нам приходился старшим сыном покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру и жил за границей, не занимая никакого государственного поста. Он был рожден в результате внебрачной связи Ким Чен Ира с актрисой южнокорейского происхождения.

Старшего брата Ким Чен Ына убили 13 февраля 2017 года в столице Малайзии. По словам очевидцев преступления, на голову жертвы набросили ткань, пропитанную жидкостью. Ким Чен Нам обратился к медикам, но вскоре умер.

Одна из задержанных, индонезийка Сити Айши, заявила, что ей заплатили за то, чтобы она "разыграла" мужчину. На скамье подсудимых, кроме Айши, оказалась гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг.

VX был разработан в 1955 году в Великобритании. Изначально его планировали использовать как пестицид, но из-за крайне высокой токсичности не могли использовать в сельском хозяйстве. Вещество обладает сильным нервно-паралитическим действием и считается самым токсичным из искусственно синтезированных. VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его запасами обладает ограниченное число стран, среди них – Сирия, США и Россия.