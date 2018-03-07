Могилевчане борются за удобные маршрутки 1 7.03.2018, 7:36

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Активисты заставили чиновников отвечать на требования граждан.

С 1 марта в Республике Беларусь изменились правила перевозок пассажиров частными перевозчиками. Теперь все междугородние маршрутчики должны осуществлять свою деятельность через государственные автовокзалы. Это вызовет неудобство для пассажиров, начиная от необходимости посадки на вокзале и заканчивая ростом цен.

Первым в городе на проблему среагировали активисты Объединенной гражданской партии, сообщает «Могилевская весна». 4 марта они начали сбор подписей, чтобы в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» внесли поправки, которые не будут мешать деятельности частных перевозчиков. В первый же день активисты собрали полсотни подписей. Кроме этого, активисты во главе с председателем областной организации ОГП Владимиром Шанцевым 5 марта обсудили проблему с начальником транспортного отдела облисполкома:

— Каждый защищал свою позицию. Начальник нам честно заявил, что для него главное – это защитить интересы областного автопарка. Однако почему это должно происходить за счет пассажиров? Я могу доехать до Минска за два с половиной часа, а мне говорят, что я должен ехать за три, — рассказал Шанцев.

По его словам, начальник отдела заявил, что главная цель – это поставить всех перевозчиков в равные условия. При этом он обвинил политика в том, что тот думает только о себе и при этом не ознакомлен с изменениями в новом законе.

— А о ком я ещё должен думать? Я потребитель, и я многое теряю в сложившейся ситуации. Законы у нас тоже принимаются вовсе не для улучшения жизни. Я ему рассказал, что смотрел ток-шоу на РТР-Беларусь, где чиновники — люди, которым подают машины к подъезду – учили простых людей, как правильно пользоваться маршрутками. Это же абсурд.

Встреча завершилась тем, что участники встречи договорились о необходимости более тесного контакта при обсуждении подобных законов до их принятия. Также активисты намерены и далее собирать подписи могилевчан.