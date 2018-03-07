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Отец четверых детей: Работал в колхозе по 12 часов без выходных и отпусков

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  • 7.03.2018, 7:52
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Животновод пожаловался Лукашенко на рабский труд и был уволен.

Гражданин Туркменистана Рустам Бабакулыев живет в Беларуси 17 лет. Здесь родились его четверо детей, граждане Беларуси. С 2011 года работал животноводом в СПК «Черняховский-Агро». В 2015-ом пожаловался в администрацию Лукашенко на условия труда, в результате — его уволили, но после обжалования — восстановили, сообщает «Белсат».

Терпел, работал 12 часов в день, совсем без выходных и отпусков. Выполнял работу, рассчитанную на двоих, с зарплатой на одного. Снова стал требовать от предприятия должной оплаты, но тщетно. Осенью начал жаловаться в различные инстанции, дошел до администрации Лукашенко.


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