В Беларуси стали чаще подделывать евро 7.03.2018, 7:56

Некоторые даже «чеканят» собственные евроценты.

В Беларуси стали чаще выявлять поддельные евро. В том числе, четыре раза подделывали монеты. По сравнению с 2016 годом общее количество выявленных подделок уменьшилось почти на 8 процентов, пишет kp.by.

В столице выявлена основная масса поддельных дензнаков – 47,5 процента. Фальшивые банкноты были изъяты из денежного обращения в 46 населенных пунктах.

Почти половина подделок – доллары США. Доля поддельных российских рублей – 32,9 процента, евро – 14,8 процента.

Белорусские рубли не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков, их доля составила 4,2 процента. Чуть более половины процента пришлось на единичные поддельные банкноты китайского юаня, фунта стерлингов и польского злотого.

Количество подделок евро увеличилось на 21,6 процента. Количество поддельных белорусских рублей возросло в абсолютном выражении на 24 штуки, отметили в Нацбанке Беларуси.