Экономический советник Трампа ушел в отставку 2 7.03.2018, 7:59

Фото: telegraf-epa

Помощник президента США отметил, что гордится своим участием в налоговой реформе.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон 6 марта ушел в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Помощник главы Белого дома отметил, что гордится своим участием в налоговой реформе и пожелал администрации президента успехов в будущем.

Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и поблагодарил за "преданное служение американскому народу". Бывший инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.

The New York Times пишет, что одной из причин ухода Кона могло стать решение Трампа увеличить пошлины на импорт стали и аллюминия в США. Из-за новых мер убытки понесут производители Китая, Европейского союза, Канады, Турции, Южной Кореи и Японии. "Голос Америки" пояснял, что это может привести к торговой войне ряда стран против США.