Как отличить бандита от милиционера? 7.03.2018, 8:18

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СВЯТОСЛАВ БАРАНОВИЧ

Юристы комментируют дело Святослава Барановича.

Они нападают на участников массовых мероприятий, задерживают случайных прохожих и препятствуют работе журналистов. О том, что неизвестные люди в спортивной одежде имеют отношение к правоохранительным органам, задержанные зачастую узнают уже постфактум. Такой сценарий может оказаться довольно опасным, говорится в репортаже «Белсата».

«Граждане имеют право оказывать сопротивление любым противоправным действиям, особо не разбираясь, кто это — милиция, не милиция. Если они действуют, как бандиты, им могут дать отпор», — говорит бывший судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

37-я статья Уголовного кодекса Беларуси предусматривает, цитата, «ошибку, которая исключает преступность деяния». Собственно ее в прошлом году 15 марта во время марша нетунеядцев допустил Святослав Баранович. Боксер-любитель несколькими ударами повалил тихаря Артема Павлова, который участвовал в задержании анархистов. Теперь он ждет судебного решения за насилие в отношении милиционера. Дело на прошлой неделе коротко прокомментировал начальник избитого тихаря.

«Все, кто будет бросаться защищать, будут и дальше получать. Только так. Общественный порядок нерушим и неприкосновенен. И граждане, желающие, должны помогать наводить порядок, а не мешать работе милиции», – отметил Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь.

Глава МВД сам большой любитель переодеваний.

Правда переодевается министр в форму НКВД, а не в гражданскую. Шуневич подчеркнул, что милиции просто необходима маскировка. Бывший следователь Олег Волчек напоминает министру, когда можно применять гражданский камуфляж.

«Это задержание подозреваемых, задержание лица, осуществляющего административное правонарушение, доставление лиц без гражданства, которые пересекают границу, или могут доставлять людей в ЛТП», — перечисляет Олег.

Во всех других случаях правоохранителям следует помнить о 5 статье закона об органах внутренних дел, который говорит о необходимости гласности и открытости их деятельности. Правозащитники выступили против такой практики и призвали к отставке министра Внутренних дел.

Тем временем приговор для Святослава Барановича будет озвучен уже 12 марта. Прокурор требует четыре года лишения свободы.