Дворец гимнастики и еще 15 самых дорогих спортивных сооружений Беларуси 19 7.03.2018, 8:30

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Как народные деньги тратятся на спортивные развлечения для диктатора.

«Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание», - заявил вчера Лукашенко, открывая Дворец гимнастики стоимостью 27 миллионов долларов.

«Трибуна» посмотрела, какие еще дорогие спортивные сооружения были построены за счет государственного бюджета.

16. Дворец игровых видов спорта «Виктория»

На постройку домашней площадки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова понадобилось 15 миллионов долларов.

15. Конноспортивный центр «Ратомка»

В 2007 году на реконструкцию РЦОП по конному спорту в Ратомке было выделено 19 миллиардов рублей, в 2008-м – 30 миллиардов. Итого получается как минимум 22,5 миллиона долларов. Но вряд ли это окончательные цифры. Вероятнее всего, комплекс обошелся бюджету куда дороже.

14. Дворец гимнастики в Минске

Только-только завершившаяся стройка, куда приехал Лукашенко, чтобы поучаствовать в церемонии открытия, обошлась бюджету примерно в 27 миллионов долларов.

Про дворец для гимнасток заговорили после Олимпиады-2008, но воплотить задумку в жизнь удалось 10 лет спустя. В здании находится пара больших тренировочных залов, залы для аэробики, групп начальной подготовки и хореографии. Также есть мини-гостиница на 18 мест, бассейн, сауны, комната отдыха и много чего еще.

13. Ледовый дворец в Барановичах

Спортивное сооружение на 2100 зрителей помимо ледовой площадки включает в себя зал акробатики и художественной гимнастики, боулинг, фитнес, бильярд и тренажерку. Начали его строить в 2007 году, а закончили в 2009-м. Стоимость строительства составила 60 миллиардов рублей – 21-27 миллионов долларов.

12. «Бобруйск-Арена»

Самый загадочный по части стоимости объект. Источники называют цифру в ценах 1991 года – 40 миллионов 270 тысяч рублей. Если с помощью специальных индексов перевести это в современные деньги, получается, что бобруйский семитысячник обошелся казне в 25-30 миллионов долларов.

11. Спорткомплекс в Молодечно

К «Дажынкам» в городе построили разом аквапарк, ледовый дворец и игровой зал. Суммарная стоимость сооружения составила 238 миллиардов рублей. Строительство началось в декабре 2011-го, когда курс доллара находился на отметке 3 тысячи рублей, а завершился при 8660 рублях за 1 американский у.е.. Как минимум на объект в райцентре потрачено 27,6 миллиона долларов.

10. Ледовый дворец в Орше

Ледовая площадка на 3,5 тысяч мест была возведена к концу 2013 года. На строительство понадобилось больше трех лет и примерно 300 миллиардов рублей. На момент введения объекта в эксплуатацию доллар стоил около 10 тысяч «зайчиков». Получается, оршанский ледовик обошелся бюджету минимум в 32 миллиона долларов.

9. Гребной канал в Бресте

Открыт в мае 2007-го. Сметная стоимость строительства превысила 66 миллиардов рублей — это что-то в районе 33 миллионов долларов.

8. Гребной канал в Заславле

Строили объект с 2006 года по 2011-й. Итоговая стоимость проекта оценивается в 97 миллиардов рублей. Курс доллара за время работ существенно изменился. Впрочем, известно, что с 2006 по 2009 годы было освоено 60 миллиардов рублей – это примерно 27 миллионов долларов. Заканчивалось строительство при курсе 5220 рублей за доллар. То есть все строительство обошлось минимум в 34 миллиона долларов.

7. Дворец спорта «Уручье»

Реконструкция легендарной арены активно велась с 2012 года. За это время было потрачено более 400 миллиардов рублей. По самым скромным подсчетам получается 35 миллионов долларов.

6. Дворец водных видов спорта в Бресте

Объект построили за 29 месяцев, и при проектных 59,5 миллиардах потратили на него либо 112 миллиардов рублей (СТВ), либо 200 миллиардов («Вечерний Брест») — открытие комплекса состоялось в октябре 2010-го. Разбежка в оценках стоимости строительства получается существенной: от 37 до 66 миллионов долларов.

5. Центр фристайла в Минске

Теперь белорусские фристайлисты могут отрабатывать прыжки круглогодично, не покидая страну. Есть трамплины, есть купол, есть специальный бассейн. Пользоваться инфраструктурой могут и обыватели. Накануне открытия комплекса была озвучена его цена: 50 миллионов долларов.

4. «Борисов-Арена»

Единственный современный стадион в стране – на четыре звездочки от УЕФА – был достроен в 2014 году. Его стоимость оценивается примерно в 58 миллионов долларов.

3. Спорткомплекс «Раубичи»

Пик строительных работ в главном биатлонном центре страны пришелся на 2013 и 2014 годы. Накануне открытия комплекса тогда еще премьер Мясникович заявил, что все удовольствие обойдется в 670 миллиардов рублей. Это вполне совпадает с ценой, которую еще в 2012-м озвучил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Андрей Асташевич: 75 миллионов долларов.

2. «Чижовка-Арена»

«Чижовка-Арену» строили с 2010 по 2013 годы. За это время страна успела пережить и беспрецедентную девальвацию, и инфляцию редких темпов. Как итог, изначальный бюджет в 450 миллиардов рублей, рассчитанный в 2009-м, оказался неактуален, а составил 189 миллионов долларов.

1. «Минск-Арена»

Проект-гигант, вместивший велотрек, конькобежный стадион и ледовый дворец на 15 тысяч зрителей, потянул на рекордные для Беларуси 350 миллионов долларов. Хотя изначально на «Минск-Арену» планировали потратить лишь 105 миллионов.