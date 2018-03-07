Сечин просит у Путина беспрецедентные налоговые льготы 5 7.03.2018, 8:34

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Президент РФ поручил правительству изучить идеи главы «Роснефти».

Правительство России не смогло согласовать новые меры поддержки нефтяной отрасли, доходность которой ухудшилась. Так, все стороны поддерживают вариант о том, чтобы возвращать часть затрат на выпуск нефтепродутов (обратный акциз). Но министерство финансов при этом выступает за отмену экспортной пошлины, а министерство энергетики и нефтяники против.

Крупнейшие компании на этом фоне лоббируют свои интересы, пишет в среду, 7 марта, "Коммерсант". Так, глава "Роснефти" Игорь Сечин в феврале попросил Владимира Путина о налоговых льготах сразу на 145 млрд рублей в год, эта сумма может включать в себя обратный акциз.

Увязать введение стимулов Сечин предложил с частичным переходом на налог на дополнительный доход. Путин поручил правительству изучить эти идеи, министерство энергетики их отвергло как нецелесообразные.

"Лукойл" попросил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса "Евро-5" и не индексировать их с 1 июля. "Сургутнефтегаз" предлагает сохранить льготы для добывающих тяжелую нефть компаний только в случае ее переработки на собственных НПЗ.

НПЗ необходима помощь, так как был ужесточен таможенный режим, а также на фоне кризиса выросли акцизы и налоговая нагрузка на отрасль увеличилась с 2010 года на 1,4 трлн рублей, следует из письма первого замминистра энергетики Алексея Текслера, указывает "Коммерсант".