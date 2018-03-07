Труба для народа 58 Владимир Халип

7.03.2018, 9:06

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Оказывается, и у «вождя» есть мечта.

Давняя. Выстраданная. Светлая и вдохновляющая бесконечно. Вот только понять невозможно, почему надо было столько лет таить ее от народа. Высказал бы все это открыто. И сразу после внезапного прорыва к власти. Вполне возможно, страна пошла бы совсем иным путем.

Однако обо всем по порядку. В минувшее воскресенье, накатавшись вволю и оставив далеко позади наивных соперников, знаменитый лыжник и хоккеист предстал перед жаждущими руководящего слова журналистами. Был он на удивление откровенен. И поделился самым заветным: «Мы хотим в городе построить – у финнов и шведов подсмотрели – двухэтажное здание длиной 100 метров, в нем петля 1200 метров. Оно отснеживается внутри, люди приходят, занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет».

Ну почему он об этом молчал столько лет! Это же совсем иной расклад. А то ведь до чего дошло – приезжают сюда иностранцы всякие и удивляются. Почему это в Минске по улицам люди ходят мрачные, унылые? Улыбающихся встретить в столице самой счастливой страны – редкая удача.

А чему тут удивляться? Просто не было доныне у наших горожан такого здания, которое «отснеживается внутри». А потому даже чашку кофе выпить негде. Разве это жизнь? И какие при такой жизни могут быть улыбки? Каждый понимал, что рано или поздно позовут. Но время шло, а повестка с требованием явиться в холодный дом с вещами и лыжами все не приходила.

Однако есть надежда, что уже с 1 апреля ситуация начнет меняться к лучшему. И это не наивные прогнозы доверчивых мечтателей. Это наша реальность. Правитель потребовал от чиновников обеспечить, наконец, среднюю зарплату по стране в тысячу рублей. До конца первого квартала.

Вот только журналисты испортили народу праздник. Смонтировали и запустили в интернет забавный ролик - фрагменты выступлений правителя на эту тему. Оказалось, что этим обещаниям уже десять лет. А в 2010 году чиновникам даже предлагалось вывести эту непокорную зарплату на уровень тысячи долларов уже к 2015 году.

Конечно, со стороны соратников, если бы они позволили себе нарушить благоговейную минуту тишины, мог последовать вполне резонный вопрос: а где взять деньги? Поэтому все подобные попытки были пресечены заранее советом простым и жестким: «Откопайте, найдите!»

Копали. С каждым годом все глубже. Не нашли.

И тут у правителя кончилось терпение. И он решил отмежеваться от этих нерасторопных исполнителей, которые так его подводят. В начале марта собрал большое, судьбоносное, по сути, совещание. Вызвано было правительство, руководство нацбанка и прочие соратники. Им был зачитан документ, скромно названный на самом главном сайте выступлением. По мере его чтения головы чиновников склонялись все ниже. И было от чего. Вот всего лишь фрагмент, отражающий вполне общую тональность.

«Крайне настораживает, что исполнение решений главы государства искажено. Мое требование состоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно заработать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было в декабре. Я не вникал, как правительство организовывало исполнение моего поручения, но результаты никуда не годятся».

Ничего себе картинка! Чиновники, оказывается, почти открыто искажают или просто игнорируют распоряжения главы государства. А он «не вникает» и не контролирует исполнение правительством его поручений. И вообще, вся эта пламенная речь была бы уместна в первые годы его правления. А на двадцать четвертом году безраздельной власти жаловаться на нерадивость чиновников очень даже странно. А кто их подбирал и расставлял? Кто создал эту могучую когорту? Кто так старательно выискивал самых неприметных и покорных?

Да кто угодно, только не он. И вообще, тут совсем иная пошла игра. Приближается славное двадцатипятилетие единоличной власти. И новые выборы не так уж далеко. А потому во всех бедах отныне будут виноваты чиновники. А он – в стороне. Безупречен, как всегда. Принимал только мудрые решения. Но не повезло – не так поняли, все исказили. Такая вот сложилась вертикаль.

«А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже и не слышали». Нет, это не Ванька Жуков пишет письмо на деревню дедушке, жалуясь на свою судьбу. Это правитель распекает нерадивых подчиненных. Совпадение настроения случайно и нетипично.

И все-таки серьезных оснований для беспросветного пессимизма у белорусов пока еще нет. Как бы там ни было, а снежные вихры под занавес зимы уже утратили свою необузданную силу. Блеснуло солнышко. В свои права вступает долгожданная весна. Любимая здешней властью дата – 1 апреля – уже не за горами. И даже если наша непредсказуемая экономика в ближайшие месяцы выкинет очередной финт, отчаиваться не стоит.

При самых мрачных прогнозах, даже с учетом апокалипсиса, четко очерченного правителем в его выступлении на исторической встрече с соратниками, всех граждан в недалеком будущем ждет неслыханная радость – снежный дом. Можно не сомневаться. что этот объект будет построен без проблем и пакостных уловок всяческих чинуш. Это вам не средняя зарплата в тысячу рублей, которая уподобилась почему-то одиозному призраку, блуждавшему когда-то по Европе. Со снежным домом совсем иная перспектива.

«Там минусовая температура круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше». Вот такая окрыляющая всех мечта вождя спешит воплотиться в реальную жизнь. О чем же еще мечтать в нашей радостной и цветущей стране?

А вот про какую-то трубу он тут ввинтил напрасно. Труба для народа – это более чем странный образ. Ассоциации нехорошие. А ну, как всех туда загонят?.. Лучше уж скромно и застенчиво: снежный дом. Хотя и этот безобидный вариант почему-то тревожит смутно. А впрочем, не надо заранее отчаиваться и паниковать.

Однако вот какая-то петля внутри, да еще в тысячу двести метров, излишне настораживает. Очень уж конкретный термин. Особенно в нашем бесподобном государстве. Но если даже все будет так, как и предначертано высшей властью, то стоит ли ломиться в тот холодный дом?

Обещанный кофе там не иначе будет бочковым.

Владимир Халип, специально для Charter97.org