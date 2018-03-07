Миллиардер Фридман выходит из розничного бизнеса в Беларуси 3 7.03.2018, 9:17

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Сеть магазинов «Белмаркет» продают хозяевам «Гиппо».

Несколько недель назад сеть «Белмаркет», которую контролировал через инвесткомпанию «А1» российский миллиардер Михаил Фридман, начала рассылать «прощальные письма» клиентам. Новым владельцем ее магазинов стал белорусский ретейлер «БелВиллесден».

Информацию о продаже «Белмаркетов» хозяевам «Гиппо» и «МОМО», которыми называются известный в 1990- е годы нефтетрейдер Василий Ворфоломеев и его партнер Олег Барановский, «Ежедневнику» подтвердили несколько источников.

Один из создателей «Альфа-групп» Михаил Фридман появится в белорусской рознице в 2007 году через инвестиционную компанию «А1». Успешно выйдя в этом году из своего первого проекта на территории Беларуси (пивоваренной компании «Сябар», которая за несколько десятков миллионов евро будет продана Heineken Group), инвестор вложит деньги в розничную торговлю – в сеть «Белмаркет». В проекте на его начальной стадии также участвует Международная финансовая корпорация, которая из необходимых 88 млн долларов инвестирует в него 16 млн долларов.

Сначала «А1» делает ставку на приобретение крупных торгов, но результаты не впечатляют. Среди самых крупных приобретений «Белмаркеткомпани» - могилевские торговые предприятия «Арма» и «Восход», а также жодинская фирма «Меркурий и К». По бизнес-плану к концу 2011 года в составе сети должно было быть 128 магазинов, но в реальности будет меньше половины. В 2012 году «А1» заявит, что намерена «через два-три года выйти из проекта». На сегодняшний день в составе «Белмаркета» находится 71 магазин.

Компания «БелВиллесден», которая будет создана в 1999 году и сначала специализируется на дистрибуции рыбы и рыбной продукции, станет одним из пионеров гипермаркетизации страны. Она первым в Минске и вторым в стране (после «Баниара») запустит гипермаркет, открытие первого «Гиппо» на проспекте Рокоссовского в 2005 году будет проходить с участием Лукашенко. В настоящий момент в сеть «Гиппо» входит 11 торговых объектов в Минске, Гомеле и Могилеве.

По оценкам экспертов, объединение «Гиппо» и «Белмаркетов» позволит создать четвертого оператора на розничном рынке (по обороту продуктами питания). Новая сеть вплотную приблизится к занимающей третье место «Короне». На первом и втором местах находятся с заметным отрывом, соответственно, «Евроопт» и Белкоопсоюз.