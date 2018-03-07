Рейтинг Путина резко упал в крупных городах 2 7.03.2018, 9:34

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Число сторонников Путина в России заметно снизилось.

Неожиданную тенденцию выявили социологи в городах с населением свыше миллиона человек, где живет четверть избирателей. По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Аналогичные тренды в городах с населением от 100 000 до 500 000 человек и до 100 000 человек, а стабильным рейтинг президента РФ остается лишь в городах с 500 000–950 000 жителей и на селе, сообщает «Коммерсантъ».

Чем крупнее город, тем ниже явка и процент кандидата от власти, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «В крупных городах фактор страха и административного давления работает слабее. Кроме того, у их жителей выше планка притязаний, больше источников информации, поэтому они более критичны к властям».

Миллионники проголосуют с явкой чуть выше 50%, говорит человек, близкий к администрации президента РФ. Любая социология – инструмент активного формирования реальности, с помощью цифр пытаются внушить те или иные интерпретации происходящего, отмечает другой собеседник, близкий к администрации. Падение рейтинга Путина, по его мнению, можно объяснить недостаточной активностью и ошибками в ходе кампании: «В реальности цифры гораздо меньше. Реальная явка в лучшем случае ожидается 55–60%. Если в Москве выйдут за 50% – это будет подвиг». Разница между явкой в крупных городах и по области может достигать 20%, обычно же в области она на 10–12% больше, говорит еще один человек, близкий к администрации президента: «Дальше будет зависеть от того, включат ли механизм рисовки голосов. Если выборы будут с полным задействованием админресурса – а я такого не исключаю, – то все равно, кто сколько получит в реальности». Явка в миллионниках составит 45–55%, полагает собеседник.