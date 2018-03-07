КНДР заявила о готовности вести переговоры с США о разоружении 12 7.03.2018, 9:54

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Заявление было сделано во время визита в Пхеньян представителей Южной Кореи.

Северная Корея согласилась вести переговоры с США об отказе от ядерного оружия и готова приостановить все испытания на время проведения переговоров. Об этом заявили представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет The New York Times.

"Северокорейская сторона четко заявила о своей готовности к денуклеаризации", – сообщили члены делегации.

По словам переговорщиков, в КНДР дали понять, что готовы к отказу от ядерного оружия в том случае, если будут устранены военные угрозы в отношении их страны и получены гарантии безопасности.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. За это время Совбез ООН принял ряд резолюций, постепенно ужесточавших санкции против Пхеньяна.

4 марта телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, знакомый с данными американской разведки, сообщил, что за время Олимпийских игр Северная Корея достигла прогресса в совершенствовании механизма управления баллистическими ракетами.

5 марта делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2011 году.