Профессор экономики из Гарварда: Биткоин подешевеет до $100 3 7.03.2018, 10:11

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Правительств крупных государств начнут регулировать курс криптовалюты.

Профессор экономики из Гарвардского университета, а также бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф в интервью телеканалу CNBC рассказал о своих предположениях по поводу будущего биткоина.

По словам специалиста, через десять лет BTC будет торговаться на уровне $100. Экономист отметил, что цена первой криптовалюты начнет снижаться из-за регулирования отрасли правительствами крупных стран.

«Я думаю, что стоимость биткоина составит крошечную часть от того, какая она сейчас. Через 10 лет цена в $100 будет намного более вероятной, чем в $100 тысяч», — сказал специалист.

Кеннет Рогофф также добавил, что на данный момент практически никто не использует BTC в качестве платежного средства. Гораздо чаще криптовалюта применяется в преступных целях.

«В принципе, если исключить возможность отмывания денег и уклонения от налогов, фактическое использование биткоина в качестве инструмента — крайне невелико», — считает экономист.

По результатам исследования со-основателя компании Blockchain Intelligence Group Шона Анстея, незаконное использование биткоина значительно снизилось еще в 2016 году, и с каждым годом BTC становится все менее популярным среди преступников.

Профессор экономики из Гарварда Кеннет Рогофф отметил, что регулирование со стороны правительств крупных государств значительно повлияет на стоимость цифровых денег, однако властям необходимо разработать глобальную систему контроля.

«Если США запретит биткоин, и Китай запретит биткоин, а Япония этого не сделает — люди будут отмывать деньги через Японию», — отметил специалист.

При этом бывший главный экономист МВФ считает, что правительства специально не ставят жесткие рамки регулирования этой отрасли, чтобы позволить новым технологиям развиваться.