В Германии из-за жаворонков перенесли концерт Эда Ширана 3 7.03.2018, 10:19

Девять пар редких птиц находятся под защитой немецкого правительства.

В Германии из-за жаворонков перенесли концерт Эда Ширана, пишет The Local.

Выступление певца перенесли в Дюссельдорф из аэропорта немецкого города Эссен, так как шоу могло помешать редкому виду жаворонков.

Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана в Германии были вынуждены перенести его шоу из аэропорта немецкого города Эссен в Дюссельдорф опасаясь, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков.

По информации издания, концерт должен был состояться 22 июля.

Отмечается, что в аэропорту Эссена проживают от восьми до девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

Изначально предполагалось переселить пернатых, однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов.

Поэтому организаторы концерта Ширана приняли решение перенести шоу в другой город. Согласно их заявлению, "из-за опасений за местную популяцию птиц" в Эссене концерт поп-музыканта пройдет 22 июля в Эскпоцентре Дюссельдорфа.