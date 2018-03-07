Приходится ли белорусам платить налог с шампуня, дезодоранта и джинсов? 2 7.03.2018, 10:29

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Дополнительные налоги скрыты в ценах на товар.

Ни для кого не секрет, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Об этом говорит даже официальная статистика: по данным Белстата, в 2015 году женщины в среднем получали 637 руб. в месяц, а мужчины почти на четверть больше - 837 руб.

И вот - новый виток несправедливости. Эксперты подсчитали, что женщины в среднем не только меньше зарабатывают, но еще и больше тратят! И не исключительно потому, что статей расходов на внешность и уход за собой у них в принципе больше, чем у мужчин (хотя это тоже часть проблемы). Оказывается, женские товары, в первую очередь одежда и косметика, зачастую стоят дороже аналогичных мужских. На Западе даже придумали название этому явлению - «налог на розовое».

Приходится ли белорускам платить такой налог? Журналисты kp.by решили проверить:

- В 1994 году ученые из Калифорнии подсчитали, что женщины по сравнению с мужчинами за год тратят на одну и ту же корзину товаров на 1350 долларов больше! За 20 лет ситуация изменилась мало. В 2015 году управление по делам потребителей Нью-Йорка решило проверить, как теперь обстоят дела с «налогом на розовое». Результаты неутешительные: женские товары в среднем стоят на 7% дороже аналогичных мужских. Разбежка зависит от категории товаров. Например, продукты по уходу за собой отличаются в цене на 13%, а детская одежда - на 4%.

Исследования проходили не только в США. В прошлом году в Великобритании эксперты подсчитали, во сколько мужчинам и женщинам обойдется базовый набор косметики для поездки в отпуск: шампунь, гель для душа, дезодорант, зубная щетка, паста и бритва. Итог: женщине пришлось заплатить на 21% больше.

В Беларуси таких исследований не было. Поэтому мы решили заглянуть в один из столичных супермаркетов и сравнить цены на мужские и женские товары. Чтобы все было честно, выбирали товары одних торговых марок и с максимально похожим составом и характеристиками. Итак, начнем с косметики.

На полках с шампунями царит равноправие: и женские, и мужские, и нейтральные варианты под одними и теми же брендами стоят одинаково. Правда, мужские шампуни - это чаще всего «2 в 1», в то время как к женским почти в обязательном порядке прилагается кондиционер, который стоит столько же, сколько и шампунь. Так что расходы на мытье головы можно сразу умножать на два.

С гелями для душа ситуация и правда чаще складывается не в пользу женщин. Например, у одного из производителей гель с пометкой «для мужчин» стоит 4 руб. 69 коп, а с цветочным запахом (читай: женский) - 4 руб. 79 коп. У другого производителя ценники чуть выше, но тоже разные: 6 руб. 49 коп. для мужчин и 6 руб. 65 коп. для женщин. Справедливости ради отметим, что одинаковые ценники нам тоже встречались, а на акции женский гель для душа можно было купить даже дешевле.

За что женщинам однозначно чаще приходится переплачивать, так это за средства для бритья. Например, упаковка из пяти самых простых одноразовых станков для мужчин стоит 1 руб. 59 коп., а для женщин - 2 руб. 45 коп. Разница - почти рубль! Правда, она отыгрывается в стоимости более серьезных бритвенных станков: здесь тот же рубль, а то и три, приходится переплачивать уже мужчинам. Но женщинам чуть больше приходится платить за сменные кассеты для бритья (набор из двух штук - 15 руб. 19 коп. против 14 руб. 89 коп.), да и женские гели для бритья в среднем стоят на 1 - 2 рубля больше.

Зато в дезодорантах «налогом на розовое» и не пахнет! Здесь страдают мужские кошельки: в зависимости от бренда и типа разница в цене колеблется от 10 коп. до 1 руб. 15 коп. в пользу женщин.

Объективно сравнить женскую и мужскую одежду сложно, все-таки она слишком разная по фасону, крою и количеству деталей. Но есть и базовые вещи вроде однотонных футболок или водолазок. Здесь производители радуют: у большинства брендов ценники на такую одежду одинаковые. Впрочем, с теми же футболками бывает другая проблема: иногда «равноправный» вариант просто сложно найти.

- В мужских отделах постоянно вижу горы недорогих футболок с принтами, в то время как в женских в основном с какими-нибудь вышивками, блестками, воротничками, полупрозрачными вставками… И стоят они, конечно, гораздо дороже. Хотя я бы без всего этого и обошлась, - возмущается минчанка Марина.

Если разница в цене на похожие мужские и женские предметы одежды есть, то чаще всего логически объяснить ее невозможно. Например, у одного белорусского производителя пара мужских носков стоит 2 руб. 99 коп., а пара женских из точно такой же ткани - 3 руб. 19 коп. Откуда взялся этот ценовой разрыв? Или вот мужская и женская рубашки в клетку от одной и той же фирмы. Крой похож, состав чуть отличается (хлопок и лен против стопроцентного хлопка). Но при этом женская рубашка стоит 116 руб., а мужская - 83 рубля. За эти 33 рубля разницы можно и еще какой-нибудь одежды прикупить! Кстати, женские модели джинсов тоже нередко стоят на 10 - 15 рублей больше похожих мужских.

Подведем итоги сравнения. Необъяснимая разница в цене, которую можно назвать «налогом на розовое», у нас тоже встречается. Но в среднем она не такая большая, как на Западе, а иногда дороже оказываются мужские товары. И если выдать мужчине и женщине одинаковую сумму и попросить купить на нее определенный набор товаров, они наверняка справятся с этой задачей: если разница в цене и существует, ее можно компенсировать выбором среди большого количества брендов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

«Социум ожидает, что женщины не будут ходить на работу в одном платье, хотя для мужчин один костюм - норма»

- Женщины традиционно больше тратят на уход за собой и на одежду. В этом отчасти «виноваты» сами женщины. Иногда мы готовы больше заплатить за более качественный, приспособленный к нашим потребностям товар. А так как во многих аспектах мы, женщины, часто оказываемся придирчивее и требовательнее мужчин, за это приходится платить. Например, мало кто из мужчин задумывается о том, что шампунь может быть безсульфатным, - рассуждает Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. - А еще у среднестатистической женщины больше статей расходов на уход за собой, чем у мужчины. Такая ситуация обусловлена не только потребностями женщин, но и социальными нормами. Например, социум ожидает, что после определенного возраста женщины используют косметику, не ходят на работу в одном и том же платье, хотя для мужчины один костюм - это норма. Причем разница в тратах начинается с детства: в семьях, где есть девочки, больше тратят на одежду, чем в семьях, где только мальчики. Кроме того, у женщин есть потребность в определенных гигиенических товарах, которые мужчинам не нужны. Для малообеспеченных эти затраты могут быть весьма ощутимыми. Конечно, это определенная проблема. Женщины и так зарабатывают меньше мужчин, а повышенные траты еще больше ухудшают их финансовые возможности.