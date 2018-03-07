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Британская разведка MI5 считает Россию причастной к отравлению Сергея Скрипаля

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  • 7.03.2018, 10:34
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Сергей Скрипаль
Фото: ТАСС

Начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.

Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.

В то же время не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина, а также личные мотивы.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки российской причастности.


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