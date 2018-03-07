Британская разведка MI5 считает Россию причастной к отравлению Сергея Скрипаля

Британская разведка MI5 считает Россию причастной к отравлению Сергея Скрипаля12
- 7.03.2018, 10:34
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Начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.
Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.
В то же время не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина, а также личные мотивы.
Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.
Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.
В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки российской причастности.