В Гомеле из-за смены собственника жильцов общежития выселяют на улицу 2 7.03.2018, 10:45

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Выселиться гомельчане должны до 19 марта.

Отселением должников из квартир в наше время уже никого не удивишь. Но в данном случае на улице может оказаться не один человек, пишет «Сильные новости».

Общага для рабочей элиты

Общежитие строительно-монтажного поезда № 716 на улице Демьяна Бедного в свое время можно было назвать «элитным». Это девятиэтажное здание, облицованное желтым кирпичом, принадлежало крепкой строительной организации. Ее хорошо оборудованный спортивный зал посещали не только постояльцы, но и жители окрестного района. О спортивных успехах работников треста, ставших победителями различных соревнований, до последнего времени говорили их портреты в вестибюле.

Но общежитие давно уже переживает не лучшие времена. Точнее в связи с экономическими неурядицами в стране проблемы начались у СМП-716. При этом трест «Белтрансстрой», филиалом которого он является, был одним из пионеров многоэтажного домостроения. Именно его специалисты построили в 1969 году — первый 9-этажный дом в Гомеле на проспекте Ленина. Одно из управлений «Белтрансстроя» возвело многосекционный дом на улице Кожара («Китайскую стенку») и многое другое. Само СМП-716 было образовано в 1943 году и является одним из старейших строительных предприятий Гомеля. Его рабочие и инженеры строили и восстанавливали заводы ВРЗ, ЭМЗ, локомотивное и троллейбусное депо, стадион «Локомотив», дворцы культуры, вокзалы и 146 жилых домов.

Зарабатывали строители-железнодорожники также весьма неплохо. В общежитии жили не только специалисты строительно-монтажного поезда, но и рабочие и служащие из ряда других организаций. Но в условиях экономического кризиса и перехода к рынку у многих предприятий возникли сложности. И количество жильцов стало редеть — на государственных предприятиях и в частных фирмах началась «оптимизация», людей сокращали либо они увольнялись сами из-за низких заработков. И сразу же покидали общежитие.

Уже давно в общежитии под «сокращение» попали туалеты и душевые. По старым советским нормам здесь на одно крыло этажа с 8-ю комнатами на 2-х человек было оборудовано 4 туалета и 2 душевые. Потом количество туалетов сократили вдвое. Заглушили и все души на жилых этажах, как и горячую воду. Три кабинки общего душа с горячей водой работают только на первом этаже. Однако в связи с убылью жильцов очередей там, как правило, не наблюдается.

Затем, пару лет назад, в общежитии отключили лифт — как говорили, за долги по электроэнергии. Жильцы терпеливо поднимались на верхние этажи, вплоть до 9-го, по лестничным маршам. Хуже всего было семейным с детьми на руках — в прямом и переносном смысле. Правда, коляски таскать по лестничным пролетам им все же не приходилось — администрация общежития выделила на первом этаже помещение-«колясочную».

А уже этой зимой резко, едва ли не в два раза, вырос расход электроэнергии, указанной к оплате. Жильцам объяснили это тем, что будто бы кто то подключает запрещенные электронагревательные приборы. Соответственно, расход электричества и его оплату раскидали на всех. Ситуация с повышенной оплатой электроэнергии наэлектризовала жильцов. И они принялись писать коллективные жалобы в различные контрольные инстанции. Добились даже проведения проверки.

На сегодняшний день плата за общежитие для работников СМП-716 составляла, по словам жильцов, примерно 20-25 рублей в месяц. Для «варягов» — 100-115 рублей.

А совсем недавно значительной части жильцов предложили совсем покинуть общежитие.

Дифференцированное выселение

В середине февраля многие из проживающих в общежитии получили бумагу. В ней сказано: «В связи со сменой собственника расторгаем с вами договор найма жилого помещения и просим выселиться из общежития до 19 марта 2018 года».

Впрочем, решение о выселении коснулось пока не всех. Условно жильцов общежития на Демьяна Бедного можно разделить на несколько категорий. Первая — те, кто работает в СМП и имеет прописку в общежитии. Они пока никаких «писем счастья» о выселении не получали. Надо понимать, что их по закону выпроводить в никуда нельзя — людям обязаны предоставить жилье взамен. Вторая категория — работники СМП, живущие в общежитии, но прописанные у себя на родине — в районных центрах либо селах. Они тоже никаких уведомлений о расторжении договора найма жилья не получали. Но в общежитии говорят, что они тоже скоро переедут — им будто бы будут арендовать койко-места в другом общежитии. То ли за городом, то ли на южной окраине Гомеля. А на работу и с работы станут возить служебным транспортом. Но это — не точно.

А вот что определенно точно — так это то, что из общежития предложено выселяться тем, кто в строительно-монтажном поезде не работает, но заключил с ним договор найма жилого помещения и исправно выполнял все его условия, включая оплату.

Оксана, мать-одиночка, после развода с социально безответственным мужем приехала в Гомель в поисках работы из провинции. Устроилась работать, сняла комнату в общежитии. Последний договор найма был заключен с ней в начале февраля, а уже в середине месяца — расторгнут. Куда идти женщине с маленьким ребенком на руках и небольшой зарплатой — сразу было не очень понятно. Пока вроде бы временно поживет у дальних родственников.

Но если на недавнее увеличение платы за электроэнергию жильцы реагировали бурно, то вот в связи с выселением никаких протестов не намечается. Очевидно, ввиду дифференцированного подхода: одним нанимателям предложено выселяться, другие — пока остаются.

Несколько девушек уже выехали из общежития. Им проще — незамужние и бездетные, они, например, могут вдвоем снять себе подходящую недорогую комнату. Еще один вариант для отселяемых — искать самостоятельно или через организацию, где они работают, жилье в таком же общежитие.

А насколько быстро можно найти себе койку в гомельских «общагах»? Есть нюансы. В ряде мест, куда мы обратились, например, в общежитии № 1 КУП «Горэлектротранспорт», отвечали коротко: «Не сдается». В процессе поисков выяснилось другое интересное обстоятельство — процесс смены собственника идет и в ряде других общежитий! Например, в общежитии № 1 ОАО «Гомельтехмонтаж», в ряде строительных трестов. Говорят, что такое распоряжение пришло с самого верха. Правда, как будут поступать с жильцами — отселять или оставлять, до администрации пока не довели. Но новых жильцов они тоже брать пока не могут.

Ряд общежитий предоставляют свои услуги в качестве гостиниц. Например, согласно сайту Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, стоимость одного блока «люкс» доходит до 30 рублей в сутки.

Что же станет в целом со зданием на Демьяна Бедного? Имя нового собственника пока не разглашается. Среди жильцов ходят слухи, что общежитие перейдет на баланс одного из гомельских университетов, и в нем будут размещены иностранные студенты. Однако получить официальные комментарии в СМП-716 журналистам не удалось: по всем номерам, указанным в справочнике, включая приемную, никто не отвечает. Однако мы все же узнали в одном из подразделений Гомельского государственного медицинского университета, что вскоре у них действительно будет открыто новое общежитие — «недалеко от улицы Полесской».

Жильцы также говорят, что некие иностранцы уже приходили в общежитие и фотографировали его. Если это действительно так, то для студентов-мусульман, например, весьма познавательным будет соседство с православным Свято-Никольским мужским монастырем, расположенным как раз напротив общежития.

Впрочем, иностранцы ни в чем не виноваты — это не их решение. Да и в любом случае, в новом общежитии смогут размещаться как учащиеся из дальнего и ближнего зарубежья, так и белорусские студенты. Но для учреждений образования РБ расселять иностранцев в своих интернатах — выгоднее. Например, в БГМУ зарубежные студенты платили от 300 до 360 у.е. за проживание в семестр.

В предшествующий месяц в общежитии на Демьяна Бедного по платежным документам числилось 57 нанимателей жилья.

За последние годы количество общежитий в Гомеле сократилось — общежития некоторых предприятий и высших учебных заведений были переведены в жилой фонд с последующей приватизацией.