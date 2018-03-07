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Власти хотят загнать могилевчан на Киркорова?

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  • 7.03.2018, 11:08
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Билет на концерт российского певца стоит $60.

В соцсетях появилась информация о том, что начальство неизвестного предприятия принуждает работников купить билет на концерт российского артиста Филиппа Киркорова за 120 рублей, пишет «Могилевская весна».

В Instagram появился скрин переписки между двумя людьми, в которой говорится о принуждении к покупке билета на шоу, которое состоится 13 марта в Ледовом дворце Могилева.

В Twitter информацию о переписке опубликовала фрилансер Алина Скребунова.

В комментариях к скриншоту пользователи опубликовали скан письма предположительно зампредседателя горисполкома Аллы Галушко зампреду облисполкома Дмитрию Янкову. В тексте чиновница просит оказать содействие в приобретении билетов «с целью поощрения многодетных матерей, выдающихся работников, представительниц прекрасной половины человечества».

Шоу Филиппа Киркорова проходит в рамках юбилейного тура. При этом певец активно участвует в избирательной кампании президента России в качестве доверенного лица Владимира Путина. К слову, если власти действительно используют административный ресурс для реализации билетов, то это уже не первый раз.


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