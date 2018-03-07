Сейм Польши поддержал инициативу лишать званий коммунистических офицеров 7.03.2018, 10:59

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Решение о лишении генеральского и адмиральского чинов будет принимать президент.

Сейм Польши 6 марта принял т. н. закон о понижении в должности. Среди 429 депутатов за принятие закона проголосовали 264 парламентариев, 159 были против, 6 воздержались, сообщает «Польское радио».

Согласно закону, офицерских чинов будут лишены лица, которые во время службы в аппарате госбезопасности в ПНР поддерживали коммунистический режим и вредили польскому государству.

Цель закона заключается в создании юридического инструментария, который, в частности, позволит посмертно лишить генеральских званий Войцеха Ярузельского и Станислава Кищака.

Согласно принятому Сеймом закону, решение о лишении генеральского и адмиральского чинов будет принимать президент, а в случае остальных офицерских званий – министр обороны.