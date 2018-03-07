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Видеофакт: На М1 легковушка после удара о столб пролетела около 60 метров

  • 7.03.2018, 11:16
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Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На трассе М1 в Кобринском районе легковушка после удара о столб пролетела около 60 метров и опрокинулась в кювет, пишет tut.by.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 6 марта, около 17.05, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, 52-летний водитель Renault Clio ехал со стороны Березы в направлении Бреста. На 68-м километре дороги он не справился с управлением (предварительно, уснул), съехал на обочину, врезался в столб, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка легковушки получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. Установлено, что все находящиеся в Renault были пристегнуты ремнями безопасности.


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