Дайнюс Радзявичюс: Литва защищает демократические ценности от российской пропаганды 4 7.03.2018, 11:21

Дайнюс Радзявичюс

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Глава Союза журналистов Литвы прокомментировал остановку трансляции канала РТР-Планета.

Литовская комиссия по телевидению и радио (ЛКТР) приняла решение остановить трансляцию телеканала РТР-Планета. Ретрансляции РТР-Планета в Литве уже запрещались за подстрекательства к войне и национальной розни в 2015 и 2016 годах. Ситуацию с российским каналом для Charter97.org прокомментировал Дайнюс Радзявичюс, глава Союза журналистов Литвы.

- Как вы оцениваете то, что литовская комиссия по телевидению и радио (ЛКТР) приняла постановление прекратить вещание телеканала РТР-Планета?

- РТР-Планета, к сожалению, уже не первый раз нарушает требования закона по трансляции запрещенного содержания. Поэтому решение было принято на основании соответствующего закона. Только руководство канала может объяснить, почему в их программах постоянно появляется такое, а не иное содержание.

- Почему было принято решение применить меры по запрету трансляции РТР-Планета?

- Чтобы дать понять нарушителю, что к своей деятельности нужно относится более серьезно и честно информировать общественность. В том случае, если нарушения не прекращаются, регуляторы вынуждены реагировать и использовать средства, отведенные им в рамках закона.

- При помощи каких других средств, кроме ограничений, можно уменьшить влияние информационной пропаганды, которую распространяют пророссийские СМИ?

- В Литве, как и во множестве других цивилизованных стран, ограничению подлежит пропаганда, которая способствует распространению межнациональной розни или призывает к войне.

Возможно, что такого рода информации могло бы быть гораздо меньше, если бы средства массовой информации в некоторых странах были независимы от власти и политики, реализацией которой занимаются властные структуры.

Так, например, в России телевизионный рынок контролируется или государством, или при помощи связанных с государством структур. К сожалению в данный момент мы можем наблюдать, что официальная политика России состоит не только в том, чтобы покушаться на территорию других государств, но и вести агрессивную информационную политику по отношению к некоторым иностранным государствам, слоям общества и нациям.

Все это очень грустно. Поэтому в нашей стране, в которой существует совершенно иная культура в области СМИ, мы можем и должны развивать наши демократические ценности.

Этому помогает само общество и существующие для него возможности использовать качественные средства массовой информации. Естественно, что уровень развития СМИ, их социальная чувствительность на нарушения прав человека тоже являются важными факторами, которые могут положительно повлиять на наш иммунитет по отношению к манипуляциям и попыткам разжигания розни.