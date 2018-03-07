В 2017 году Беларусь поставила в оккупированный Крым продукции на $17,3 миллиона 3 7.03.2018, 11:31

Торговля идет через фирмы, зарегистрированные за пределами полуострова.

Несмотря на то что внешнеторговый оборот оккупированного Россией Крыма в 2017 году сократился почти на треть, белорусские товары занимают весомую долю в нем. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на данные официальных ведомств.

По данным созданной оккупантами Крымской таможни, за год экспорт товаров из Крыма сократился почти на 38% — с 47,7 млн долларов до 29,8 долларов. Импорт товаров в Крым в 2017 году также сократился и составил 63,4 млн долларов против 100 млн долларов в 2016 году. Показатели экспорта и импорта в Крыму сокращаются уже несколько лет. До российско-украинского конфликта в 2013 году экспорт за рубеж с полуострова составил 904,9 млн долларов, а импорт — 1,044 млрд долларов.

По итогам года наибольшие объемы экспортных поставок из Крыма осуществлялись в Украину — на общую сумму 9,6 млн долларов, в Индию — на 4,96 млн долларов, в Китай — на 4,18 млн долларов. Главными поставщиками импорта на полуостров стали Беларусь — ввезено товаров на 17,3 млн долларов, Китай — на 11,1 млн долларов, Италия — на 9,18 млн долларов.

По словам руководителя «Крымстата» Ольги Балдиной, главной статьей импорта являются продовольственные товары, сельхозсырье, машины, оборудование и транспорт.

Беларусь официально не признала Крым частью России. По информации tut.by, чаще всего белорусские поставки в Крым идут через компании, зарегистрированные за пределами полуострова, потому что есть риск нарваться на негативную реакцию Украины, рынок которой еще более важен для белорусских производителей.

«Белстат» не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым