Водитель: История с маршрутками и «Бипкаром» - организованный госрэкет 4 7.03.2018, 11:58

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Налоговая инспекция вызывает водителей сервиса поиска попутчиков.

"Бипкар" - российский онлайн-сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках. Путешествуя вместе, люди делят расходы на бензин - в результате поездка обходится дешевле и водителю, и пассажирам. С abw.by связался один из водителей сервиса и рассказал, что его вызвали в налоговую инспекцию.

Еще не улеглись страсти по поводу недавней истории с маршрутками, как снова поднимается вопрос по поводу междугородных поездок.

"Пару раз в месяц на легковой машине катаюсь из райцентра в Минск и обратно, - рассказывает Алексей. - Расстояние - 200 километров. Ехать скучно, обходится поездка, если едешь один, дорого. Поэтому я зарегистрировался на онлайн-сервисе поиска попутчиков. Беру обычно одного-двух человек, в основном для того, чтобы не было скучно ехать. Заработать на этом не получится - просто снижаются траты на бензин, ведь ты делишь их с попутчиками. Цену выставляю совсем небольшую - мне важнее общение и новые знакомства, нежели снижение стоимости поездки. Так больше вероятность, что выберут меня, ведь предложений от водителей из моего райцентра до всей этой истории было штук 50. В любом случае поездка выходит в минус. Возможно, если взять дизельный автомобиль, загрузить его под завязку и ехать медленно, то можно выйти в ноль или что-то заработать - не знаю, не пробовал. Но этим на "Бипкаре" никто не занимается, насколько я знаю".

Недавно Алексей из своего райцентра собрался в Минск. Выставил дату и количество мест - 2.

"В попутчики на Минск попросилась некая Марина Береза. Смотрю - ни одной оценки у нее нет, зарегистрировалась 27 февраля. Ноль поездок, ноль отзывов, ноль друзей. Оказалось, что это "подсадная утка". Причем она реально так в машину и не села, контрольной закупки не было. Просто забронировала поездку - и у нее высветился мой телефон. По нему налоговая меня нашла и вызвала на ковер. Однако еще до первой поездки с помощью "Бипкара" я связался с сервисной поддержкой и попросил объяснить, насколько брать попутчиков законно с точки зрения белорусского законодательства".

По мнению представителей сервиса, BеepCаr легален в Беларуси и не противоречит статьям Гражданского кодекса.

"Деньги я в карман себе не кладу, мы с попутчиками едем на заправку и заливаем топливо в бак. Я же ничего не зарабатываю. Однако меня и еще нескольких водителей вызвали в налоговую инспекцию. Тоже нашли их через "подсадных уток". Пока не ходили, посмотрим, что там скажут. Однако если раньше было 50 предложений от водителей с поездками на Минск, то сейчас их осталось только 10, все боятся. И так с пассажироперевозками в стране проблемы, зачем душить абсолютно законный сервис по поиску попутчиков? Власти убили возможность быстро передвигаться на маршрутках и теперь добивают последнюю возможность пользоваться сервисами по поиску попутчиков. Причем водители ведь с этого ничего не имеют, кроме общения и частичного возмещения стоимости бензина. И многим теперь непонятно, на чем и как в Минск добираться".

Также Алексей поделился с нами весьма интересными мыслями по поводу пассажирских перевозок:

"Как житель райцентра скажу: складывается ощущение, что история с маршрутками и "Бипкаром" - это какой-то организованный государственный рэкет. Вы думаете, наших местных маршрутчиков "задушили"? Как бы не так. У нас они пересели на микроавтобусы поменьше - и дальше ездят, только нелегально. База у них наработана, клиентов пруд пруди. Маршрутчиков загнали туда, откуда они и вылезли, - в тень. Вот и за современные онлайн-сервисы тоже взялись. И кому от этого легче? Страдает в первую очередь человек, которому нужно комфортно, быстро, дешево и без лишних телодвижений добраться из точки А в точку Б и обратно".