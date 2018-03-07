Верховный суд отклонил апелляцию бывшего президента 7.03.2018, 11:45

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: procesotv

Приговор экс-президенту Бразилии Луле оставлен в силе.

Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию экс-президента страны Луиса Игнасио Лулы да Силвы на приговор, согласно которому политик был осужден за коррупционные действия и отмывания денег, сообщает dw.com.

Пятеро судей в столице Бразилиа по местному времени вечером во вторник, 6 марта, утвердили приговор, согласно которому Лула проведет в тюрьме 9,5 лет. Судьи обосновали свое решение тем, что они не обнаружили никаких нарушений ни в судебном процессе, ни в приговоре. Ранее апелляционный суд второй инстанции в городе Порту-Алегри уже отклонял запрос на пересмотр приговора, увеличив его до 12 лет и 1 месяца. Подавая апелляцию в Верховный суд, адвокаты Лулы хотели избежать для своего подзащитного тюремного наказания.

В судебном деле в отношении Лулы фигурировали апартаменты класса "люкс" в прибрежном городе Гуаружа. Судьи постановили, что экс-президент Бразилии получил вознаграждение за помощь при заключении контракта со строительным концерном OAS. Сам Лула заявил на суде, что он, хотя и посетил апартаменты, обнаружил в них "500 недочетов". По этой причине экс-президент не приобрел жилье, а также никогда больше там не был. При вынесении приговора судьи опирались в том числе на расшифровки телефонных переговоров.

72-летнему Луле грозит не только тюремное заключение, но и запрет на участие в президентских выборах, которые пройдут в грядущем октябре. На протяжении нескольких недель Лула лидирует в опросах, существено опережая своих соперников. После импичмента, объявленного его преемнице Дилме Руссефф, Лула объявил о возвращении в политику. Сам Лула и его сторонники заявляют о политическом процессе, цель которого - не допустить политика к президентским выборам.