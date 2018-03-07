Погода на длинные выходные: на юго-запад страны придет оттепель 7.03.2018, 11:54

Теплый воздух придет из Европы.

Весна запаздывает — 8 марта будет преобладать зимний характер погоды, и лишь в юго-западных районах нашей страны ожидается оттепель. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.

8 марта, в четверг, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит от 0 °C по юго-западу до -7°С по северо-востоку, максимальная температура днем в основном −3…+2°С, в юго-западных районах страны она повысится до +3…+7°С.

В пятницу, 9 марта, атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…-6°С, максимальная температура днем в основном составит −2…+4°С, по западу страны воздух прогреется до +5…+8°С.

10 марта, в субботу, сохранится сырая неустойчивая погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+1°С, максимальная температура днем −1…+4°С, в юго-западных районах +5…+7°С.

В воскресенье, 11 марта, в отдельных районах Беларуси пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью подморозит и температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…−7°С, максимальная температура днем составит −2…+4°С; в юго-западных районах страны теплее — ночью около 0 °C, дневные максимумы достигнут +5…+8°С.