Ольга Литвиненко: Пусть сам Путин скажет, что это не плагиат 7.03.2018, 12:16

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Ложь вокруг «диссертации» Путина только ухудшает его репутацию.

Бывший депутат петербургского парламента, дочь ректора Горного университета Ольга Литвиненко ответила Дмитрию Пескову, который отрицает, что защищенная в 1997 году диссертация Владимира Путина была на самом деле написана ее отцом, Владимиром Литвиненко.

"Здесь нечего комментировать, это не так. Ее заявления не носят полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", – сказал пресс-секретарь Путина.

В ответе Ольги Литвиненко, полученном "Радио Свобода", говорится:

"Конечно же, он пытается отрицать факт, который я описала в своем интервью. Но кому бы вы больше поверили и кому обычно верят в независимых судах цивилизованных стран: реальному свидетелю событий, который видел это событие своими глазами, или человеку, который видеть это событие физически никак не мог? Пескова там не было, а я была. Похвально его желание защитить Путина, но было бы лучше, если бы Путин признал факты. Ложь только ухудшает ситуацию. Пусть Путин скажет сам, что это писал он и это не плагиат.

В общем, меня вполне устроил неразумный ответ Пескова журналистам, который лишь подтвердил, что вопрос о ксероксно-плагиаторских методиках приобретения Путиным кандидатской диссертации был тщательно изучен сотрудниками администрации президента, и в дальнейшем это им позволит более ответственно выбирать очередного писаку. Скоро наш многоученый президент реинкарнируется на очередной срок, а может быть, и даже на пожизненный, и всем патриотам отечества не будет противно видеть его еще и обладателем докторской диссертации. Ведь общеизвестно: настоящий чекист должен уметь отличать любую науку от арифметики", – пишет Ольга Литвиненко.

Путин получил степень кандидата экономических наук в 1997 году, защитив в Горном институте диссертацию "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений". Ольга Литвиненко говорит, что ее отец сам подготовил эту работу, копируя отрывки из чужих книг на ксероксе. В 2006 году исследователи Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Владимира Путина плагиат из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык.