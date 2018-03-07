Как житель Витебска создал музей мобильников 1 7.03.2018, 12:29

Фото Анастасии Вереск

От легендарной неубиваемой Nokia 3310 до таинственного сотового из 90-ых.

Чтобы посетить витебский музей мобильного телефона, даже не понадобится покупать билет, да и экспонаты там можно найти самые разные: от легендарной неубиваемой Nokia 3310 до таинственного сотового из 90-ых, который легко можно принять за домашний телефон, пишет «Витебский курьер».

И все это под видом обычного торгового роллета. Кто сказал, что бизнес не терпит творчества?

Таким необычным образом индивидуальный предприниматель Сергей Пелехов разнообразил свой павильон по ремонту техники.

Сергей Пелехов, хозяин стихийного Музея мобильного телефона. Фото Анастасии Вереск

Причем существует стихийный музей уже довольно давно, про его создание Сергей рассказал нам так:

«Идея появилась давно, в 2005 году, когда я только начал свою деятельность и ездил в Москву на курсы по ремонту телефонов. Там в одном сервисном центре я и увидел большую красивую витрину со старыми, самыми первыми еще, телефонами. Так появилась мечта, а потом, в процессе ремонта, что-то уже люди оставляли, что-то дарили. Вот так собралась коллекция».

Витрина-музей. Фото Анастасии Вереск

Сергей с увлечением рассказывает про свою коллекцию, говорит, самому интересно смотреть на старые телефоны. Некоторые экспонаты ему приносили в дар, а что-то оставляли потому, что ломалось и невозможно было отремонтировать.

«Потом пару экземпляров вот так выставил, люди говорили: красиво, мы еще принесем. Повесил тогда объявление: принимаются в дар. Люди, кстати, по-прежнему приносят телефоны, даже до сих пор. В общей сложности, подарили около 30 аппаратов. Фотоаппараты еще есть — музейные экспонаты, их тоже приносят».

Был, правда, в практике и один случай, когда телефон принесли, а потом забрали назад.

В музей приносят даже фотоаппараты. Фото Анастасии Вереск

Кстати, витрина музея заслуживает отдельного внимания. Еще пару лет назад надписи на торговой точке были на русском языке, а потом их заменили новыми — на родном. На вопрос, почему так, Сергей ответил:

«Жизненная позиция такая. Мы живем в Беларуси. Вот в Германии же никто не спрашивает, почему все на немецком, в Англии все на английском, во Франции — на французском»

Экспонаты музея. Фото Анастасии Вереск

Не всем экспонатам нашлось место на витрине, телефонов в коллекции Сергея, на самом деле, гораздо больше. Хозяин музея говорит, что хотел бы собрать для них и вторую витрину.

Вот так выглядела витрина «музея» в 2016 году. Фото Анастасии Вереск

Фото витрины в 2016 году. Фото Анастасии Вереск

Каким был первый телефон в его коллекции, уже трудно вспомнить, за вот про некоторые экспонаты, с особенно интересной историей, Сергей рассказал подробнее. Вот, например, самый старый телефон музея — Nokia из 90-ых годов.

Самый старый телефон в коллекции (по центру). Фото Анастасии Вереск

«На самом деле, это тоже сотовый телефон. В 90-ых годах его принесла мне бывшая бизнесвумен, рассказала, что раньше она платила по 500 долларов за его обслуживание в месяц. Этот телефон один из самых первых, когда они только-только появились у нас в Беларуси. Там еще не GSM была, а CDMA, такая сотовая сеть, которая называлась NTT 450. Сейчас ее уже нет».

Из интересных экспонатов Сергей назвал двойную раскладушку Nokia 9300 и несколько телефонов Windows Mobile начала 2000-ных годов, первые мобильные коммуникаторы.

Раскладушка Nokia 9300 — один из самых необычных экспонатов (вторая справа). Фото Анастасии Вереск

Телефоны Windows Mobile из 2000-ных (крайние справа). Фото Анастасии Вереск

«Некоторым людям это безразлично, а другим — нет. Вот недавно молодой человек зашел, сказал: «спасибо за коллекцию, упала скупая мужская слеза, все у меня было, я этим всем занимался». В большинстве своем люди положительно реагируют, особенно кому это интересно. Молодежь заходит, которым еще до 20, и они не понимают, что это сотовые такие были, они думают: это квартирные телефоны. Люди такого не видели даже никогда».

Музей до сих пор принимает экспонаты, причем любые. Но больше всего Сергея интересуют какие-то эксклюзивные телефоны или те, что были много в ходу.

Фото Анастасии Вереск

На вопрос, не хочет ли он открыть настоящий музей, Сергей сказал, что это довольно сложно — нужно помещение, да и экспонатов много, но в конце добавил:

«Но когда-нибудь, почему бы и нет? Техника движется вперед, модели сейчас быстро устаревают».