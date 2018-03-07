Правозащитники добились посещения Михаила Жемчужного в колонии 7.03.2018, 16:25

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Политзаключенного посетит Общественная наблюдательная комиссия.

Республиканская и Могилевская областная наблюдательные комиссии посетят политзаключенного Михаила Жемчужного 13 марта.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», об этом стало известно из письма, которое получила правозащитница Татьяна Ревяко с Областной общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции Могилевского облисполкома в связи с ее обращением относительно чрезвычайной ситуации, которая сложилась

В письме за подписью председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татьяны Козловской сказано, что "два представителя общественной наблюдательной комиссии, как планируется, совместно с членами Республиканской общественной наблюдательной комиссии при Министерстве юстиции 13 марта 2018 г. посетят ИК-9 в г. Горки с целью проверки условий жизни и быта осужденных. Во время этого посещения планируется также встреча с осужденным Жемчужном М.И."

Руководитель областной комиссии сообщила, что по существу жалобы правозащитница получит ответ "после посещения представителями общественных наблюдательных комиссий ИК-9 в г. Горки и беседы с осужденным Жемчужном М.И.".

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована кампания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.