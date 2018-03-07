Письмо Эйнштейна о теории относительности продано на аукционе 7.03.2018, 15:59

Стоимость лота составила 103 тысячи долларов.

Письмо Альберта Эйнштейна, посвященное теории относительности, было продано за 103 тысячи долларов на аукционе Winner's, пишет zn.ua.

Отмечается, что письмо было написано "в наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры Эйнштейна". Спустя месяц после написания этого письма Эйнштейн опубликовал статью, посвященную Единой теории поля, в которой раскрыл ключевые положения этой теории.

Письмо было написано 10 декабря 1928 года и отправлено из Берлина, оно адресовано математику Герману Мюнцу. В письме Эйнштейн описал финальные этапы развития теории относительности. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.