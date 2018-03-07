закрыть
8 марта 2018, четверг, 2:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Письмо Эйнштейна о теории относительности продано на аукционе

  • 7.03.2018, 15:59

Стоимость лота составила 103 тысячи долларов.

Письмо Альберта Эйнштейна, посвященное теории относительности, было продано за 103 тысячи долларов на аукционе Winner's, пишет zn.ua.

Отмечается, что письмо было написано "в наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры Эйнштейна". Спустя месяц после написания этого письма Эйнштейн опубликовал статью, посвященную Единой теории поля, в которой раскрыл ключевые положения этой теории.

Письмо было написано 10 декабря 1928 года и отправлено из Берлина, оно адресовано математику Герману Мюнцу. В письме Эйнштейн описал финальные этапы развития теории относительности. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.

Фото: winners-auctions.com

популярное за неделю

Мнение

Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич
Рыхтуйце сцягі і добры настрой!
Рыхтуйце сцягі і добры настрой! Яўген Афнагель
Заговор равнодушных
Заговор равнодушных Ирина Халип