Лявон Вольский едет в первый за 10 лет тур по Беларуси 7.03.2018, 16:18

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В репертуаре – весь бэк-каталог лучших песен коллективов с участием Лявона Вольского.

Группа Volski во главе с Лявоном Вольским едет в тур с лучшими песнями N.R.M., «Мрои», а также сольных альбомов Вольского в электрическом звучании, сообщили Сharter97.org организаторы концерта.

В группу Volski входят Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (гитара), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Павел Мамонов (барабаны). В дискографии группы альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). В репертуаре – весь бэк-каталог лучших песен коллективов с участием Лявона Вольского. В сентябре 2017 Volski собрал аншлаг в минском Prime Hall.

– В последний раз я ездил в тур по Беларуси еще с N.R.M. в 2008 году. Это было так давно, что просто не верится, – вспоминает Лявон Вольский. – Будем рады видеть всех. Программа в туре будет бескомпромиссно электрической и энергетической.

График тура: 14.04 – Гомель, 15.04 – Борисов, 21.04 – Витебск, 28.04 – Брест, 29.04 – Могилев, 05.05 – Гродно, 18.05 – Бобруйск. Список будет дополняться. Актуальная информация на страницах в Facebook и VK. Организатором тура является агентство «Наш дзень».

На днях первый за долгое время тур по Беларуси также объявил Змитер Войтюшкевич. Он выступит в Витебске (10.03), Борисове (18.03), Островце (5.04), Гомеле (20.05).