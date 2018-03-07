Индустрия услуг в США ставит десятилетний рекорд 1 7.03.2018, 16:36

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На сферу услуг приходится примерно 90% американской экономики.

В феврале сфера услуг в США продемонстрировала значительный рост, почти самый высокий за последние десять лет, сообщает elitetrader.ru.

Это позитивный сигнал, учитывая, что на индустрию услуг приходится примерно 90% американской экономики, а также целые крупные отрасли, такие как торговля, коммунальный сектор, здравоохранение и строительство.

В понедельник Институт управления поставками (ISM) опубликовал результаты исследования американской экономики. Данные показывают сильный рост в сфере услуг, а также высокие ожидания бизнеса в отношении устойчивого роста экономики США в текущем квартале.

Так, показатель деловой активности увеличился до 62,8 — это почти годовой максимум.

Показатель количества новых заказов вырос до 64,8, что является самым высоким уровнем с 2005 г.

Непроизводственный индекс незначительно снизился с 59,9 до 59,5, но любые показатели выше 50 являются позитивными и указывают на рост. В 16 из 18 направлений сферы услуг в феврале наблюдался рост.

Индекс занятости в сфере услуг в феврале упал сильнее всего с 2014 г., но примерно соответствовал среднему показателю за последний год. На занятость в сфере услуг оказывают влияние многие факторы, в частности автоматизация и дефицит квалифицированных кадров, высокие показатели найма в предыдущие месяцы в период праздничных распродаж.

В то же время, увеличение количества заказов и уверенность руководителей бизнеса говорят о позитивном развитии рынка. Опрос, проведенный на прошлой неделе специалистами ISM, показал, что в феврале производство в США росло самыми быстрыми темпами с 2004 г.

Однако в сфере производства опасения вызывают пошлины, которые могут спровоцировать торговую войну. Впрочем, введение пошлин на несколько лет — не первый случай в истории США. Дональд Трамп надеется, что американская экономика получит импульс, необходимый для поддержки промышленного производства.