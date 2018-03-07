Сегодня – день памяти о Яне Поляковой 7 7.03.2018, 16:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитница ушла из жизни 7 марта 2009 года.

Правозащитница Яна Полякова была доведена до самоубийства 7 марта 2009 года.

Против молодой женщины был использован полный арсенал жестоких и подлых методов.

Аресты, пытки, уголовное преследование, моральный террор, в кампанию травли включилась самая тиражная в Беларуси газета – орган пропаганды администрации Лукашенко «Советская Белоруссия».

Юрист Яна Полякова была активисткой организации «Правовая помощь населению», сотрудничала с другими правозащитными организациями, входила в инициативную группу Ольги Козулиной (дочери известного оппозиционного политика Александра Козулина) на парламентских выборах 2008 года.

По циничному обвинению в «ложном доносе» на сотрудника милиции, который ее избивал, Полякова была приговорена к двум годам «химии». Друзья говорят, что за несколько дней до смерти она сказала: «Приговор не вступит в силу». Всю сознательную жизнь Яна боролась против несправедливости и не позволила ей случиться на этот раз. Приговор действительно не вступил в силу.

Тридцатишестилетняя женщина покончила жизнь самоубийством в ночь на 7 марта 2009 года. Трагедия произошла в квартире, где Яна жила с матерью.

6 марта 2009 года, накануне трагедии, бывший главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович под псевдонимом Ксенофонт Суперфосфатов опубликовала фельетон о белорусских правозащитниках, в котором помимо прочих фигурировала Яна Полякова. По мнению друзей Яны, эта публикация стала «последней каплей», переполнившей чашу ее терпения.

18 марта прокуратура Солигорска отказала в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства Поляковой. Чиновники не нашли доказательств того, что правозащитница была доведена до суицида.

В 2009 году Яна Полякова посмертно стала лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека «За личное мужество», учрежденной Charter97.org.

Яна Полякова была на передовой борьбы за справедливость и помогала обычным людям защищать свои права. В Беларуси жизнь правозащитника тяжела. Особенно тяжело таким людям в регионах, где каждый инакомыслящий находится под постоянным прессом спецслужб.

Режим только думает, что добился своего – Яна Полякова не мешает жить бесчестным милиционерам и бессовестным судьям и прокурорам. Но самоотверженность правозащитницы, ее готовность жертвовать собой ради других – пускай иногда равнодушных и неблагодарных - будет всегда вдохновлять борцов за свободу и права человека в Беларуси. Яна Полякова ушла из жизни несломленной.