Законодатели Венесуэлы отменили криптовалюту Мадуро 2 7.03.2018, 16:59

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Национальное собрание объявило Petro нелегитимным.

Один из двух законодательных органов Венесуэлы постановил, что выпущенная недавно национальная криптовалюта является незаконной согласно действующему законодательству, сообщает altcoin.info.

Национальное собрание Венесуэлы, большинство членов которого в значительной степени расходятся во взглядах с президентом Николаса Мадуро, выступило с заявлением, что криптовалюта Petro является незаконной, а сам факт ее выпуска противоречит конституции. В результате Нац собрание признало проект мошенническим.

В публичном заявлении члены группы выступают против продажи Petro, в результате которой, по заявлениям Мадуро, уже собрано около 735 миллионов долларов.

Представители этого законодательного органа считают, что Petro - это еще один способ коррумпированного правительства для выкачивания средств из граждан.