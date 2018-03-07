Заявки на митинги на #БНР100 подали в Барановичах, Витебске и Могилеве 2 7.03.2018, 17:19

1,658

Во всех заявках просят разрешить мероприятия 25 марта.

7 марта члены движения «За свободу» подали заявки на митинги, посвященные 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, в четырех городах: Барановичах, Витебске, и Могилеве, передает «Радыё Свабода».

Во всех заявках просят разрешить мероприятия 25 марта. В Барановичах заявка подана на уличный фестиваль, ярмарку и митинг (сегодня брестский областной координатор движения Юрий Казакевич должен встретиться с заместителем председателя горисполкома).

В Витебске просят разрешить митинг и концерт (заявка подана от имени областной организации Партии БНФ), также планируются возложение цветов и вечер-концерт на частной усадьбе.

В Могилеве заявку подали на информационный пикет в центре города, экскурсию по городским местам, связанным с БНР, концерт, а также круглый стол «Пути становления Белорусской государственности». Как сказал Александр Силков из движения «За Свободу», пикет просят разрешить возле кинотеатра «Победа» на пешеходной улице Ленинской, хотя практика обращений к чиновникам свидетельствует: если в заявке не указан стадион на улице Челюскинцев, то это становится основанием для ее отклонения. Но в обращении к властям активисты приводят пример Минскa, где разрешили концерт в центре города - возле Оперы. Мероприятия посвященные БНР продлятся до 31 марта - в этот день 1918 года общественность города на собрании поддержала признание независимости Белорусской Народной Республики.

В Слуцке координатор движения по Минской области Виталий Амелькович подал в горисполком предложение «присоединиться к празднованию», создать региональный оргкомитет проведения торжественных мероприятий (даже в течение всего 2018 года). Также активисты будут готовить свои акции.

Тем временем в Минске разрешили митинг-концерт возле Оперного театра 25 марта и митинг в Киевском сквере 24 марта, подана повторная заявка на шествие через центр города.

Ранее в Бресте члены местного оргкомитета подали заявку на проведение 25 марта митинга и уличного фестиваля в центре города с концертом, площадками ремесленников, мастер-классами и фотозонами.

Гродненские городские власти предварительно устно согласились на концерт и митинг, а областные власти даже разослали письма во все районные музеи с рекомендацией провести творческие мероприятия к 100-летию провозглашения независимости БНР.

В Гомеле пока не планируется митингов 25 марта. Местный оргкомитет ранее запланировал экскурсию и небольшой концерт-викторину в местном общественно-политическом центре с участием бард-певицы Ольги Терещенко, так как ранее местные власти не шли на сотрудничество. Но, говорит актвист ОГП Владимир Кацора, после новостей о разрешении концерта в Минске гомельский оргкомитет подал заявку на большой концерт в городском центре культуры, ищут дополнительных выступающих. Если большой концерт запретят, выступление Терещенко остается резервным вариантом.