Как Литва боролась за независимость 7 7.03.2018, 17:39

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Провозглашение независимости странами Балтии приблизило конец СССР.

Сегодня будет пост о том, как Литва боролась за свою независимость — я уже давно задумал сделать фоторепортаж об этих важных событиях, и вот в нынешнюю поездку в Литву у меня это получилось, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Провозглашение независимости странами Балтии приблизило конец СССР — вслед за ними стали объявлять о своей независимости и другие республики, в результате чего к концу 1991 года от СССР ничего не осталось.

Итак, в сегодняшнем посте — большой рассказ о январских событиях в Вильнюсе в январе 1991 года:

Для начала намного истории. 11 марта 1990 года Верховный совет ЛитСССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозглашает независимость Литвы — Литва стала первой из республик СССР, которая провозгласила свою независимость — остальные прибалтийские страны сделали это на несколько месяцев позже. Было объявлено, что отныне на территории Литвы более не действует конституция СССР, а возвращается к действию литовская конституция 1938 года.

Независимость Литвы не была получена одномоментно — в 1988 году в Литве образовалось общественно-политическое движение Саюдис, которое провозгласило своими целями культурное возрождение, демократизацию, экономическую самостоятельность республики — и, фактически, привело в итоге к восстановлению литовской независимости.

Незамедлительно последовали "ответные меры" СССР — весной 1990 года СССР начал энергетическую блокаду Литвы, стараясь подавить литовскую независимость, но добился лишь обратного — по всей Литве проходили митинги в поддержку независимости страны. На одном из митингов, что состоялся 27 апреля 1990 года у здания Верховного Совета Литвы, 500 литовских юношей сожгли свои военные билеты в знак отказа от службы в советской армии.

7 января 1991 года правительство Литвы повысило цены на продукты питания, чем тут же воспользовались местные коммунисты — просоветская коммунистическая партия "Единство" собрала митинг, участники которого попытались ворваться в здание Парламента Литвы. В ответ на это Витаутас Ландсбергис призвал сторонников независимости не допустить захвата Парламента и других важных правительственных зданий и объектов инфраструктуры.

02. Вот так выглядит здание Парламента Литвы, вокруг которого в январе 1991 года разворачивались все эти события. 9 января возле здания парламента собралась толпа, скандирующая "Долой Парламент! Да здравствует Союз СССР!".

03. Одновременно с этим Верховный Совет СССР выступил с заявлением, что якобы "в адрес вооруженных сил СССР приходят многочисленные телеграммы жителей Литвы с призывом к союзному руководству навести в республике порядок". В это же время, в ночь с 8 на 9 января в Литву начали перебрасывать спецподразделение "Альфа", Псковскую дивизию ВДВ и другие части — самолёты с войсками приземлялись на военном аэродроме в Шауляй.

04. Фактически, подготовка и отправка войск началось ещё до "просоветских протестов" в Вильнюсе — так что по сути эти протесты лишь создавали необходимую фоновую картинку. Михаил Горбачёв потребовал от Литвы "вернуться в русло СССР", и тогда в центр Вильнюса начали подтягиваться защитники Парламента. Возле правительственных зданий в центре Вильнюса сейчас можно увидеть вот такой стеклянный музей, возле которого бережно сохраняются артефакты тех дней.

05. Зная о возможном штурме Парламента, люди начали строить баррикады. Вот это — часть настоящей стены, охранявшей в январе 1991 года здание Парламента. Часто защитники расписывали баррикады различными лозунгами о независимости Литвы и воззваниями к советским солдатам. Рьяные "защитники СССР" тут же куда-то исчезли, и столкновений между защитниками парламента и "радеющими за СССР" не было.

06. Были на баррикадах также и ограждения из колючей проволоки — многие литовцы накалывали на неё свои советские паспорта, выступая таким образом против СССР и заявляя о своём желании жить в независимой Литве.

07. В ночь на 13 января в Вильнюс стали входить танки. Зная о готовящемся штурме, люди начали усиливать баррикады противотанковыми ежами — чтобы помешать проходу военной техники и солдат.

08. Вильнюсский противотанковый ёж представляет собой три обрезка рельса, сваренные посередине при помощи кусочков арматуры — ежи изготавливались прямо на баррикадах литовскими сварщиками и мастеровыми.

09. Остатки баррикад с воззваниями — "Солдат, не стреляй!".

10. "Солдат, Pодина-мать зовёт... Домой".

11. Надпись на литовском "Lietuvos Širdis" — "Сердце Литвы".

12. Вдоль стен музея можно увидеть фотоснимки того, как баррикады выглядели зимой 1991 года и что изображали на них жители Вильнюса. Советская Москва в виде крокодила, крадущего солнце-свободу.

13. Здание Парламенты Литвы было окружено баррикадами со всех сторон — на тех местах, где в январе 1991 года стояли баррикады, сейчас установлены вот такие памятные тумбы из гранита.

14. Баррикадами были перекрыты и близлежащие улицы — в том числе и вот эта улица справа от Парламента. Она носит сейчас название Gynėjų gatvė, что можно перевести как "Улица защитников". Что интересно — литовские баррикады в Вильнюсе защищали вовсе не какие-то "литовские радикалы и националисты", как это пыталась представить советская пресса — на баррикадах было очень много русскоязычных, плюс на защиту литовского парламента съехалось множество людей из Минска, Питера, Киева и других городов.

15. Обозначенное место баррикады на улице Защитников — здесь баррикада закрывала подход к зданию Парламента через дворы близлежащих домов.

16. Памятная табличка на стене Парламента о событиях января 1991 года. В ночь с 12 на 13 января две колонны советской бронетехники стали входить в город — одна из них двинулась прямо сюда, к баррикадам у здания Парламента, а другая двинулась к телевизионной башне, возле которой тоже были заграждения и защитники — литовцы защищали своё, независимое от "советского центра" телевидение.

17. Ещё одна колонна войск потянулась к литовскому Дому радио — его тоже планировалось "взять под контроль" советскими войсками.

18. По словам местных очевидцев, у Дома радио было несколько советских танков, один из которых произвёл холостой выстрел. Из-за того, что прямо напротив Дома радио находится сплошная стена домов, возник "карман" для звуковой волны — в домах напротив вылетели стёкла, а многие из находящихся поблизости людей были контужены.

19. Флаг независимой Литвы в одной из квартир, окна которой были выбиты от выстрела советского танка 13 января 1991 года.

20. Вильнюсская телебашня, к которой в январе 1991 года пошла вторая колонна советской техники.

21. Здесь развернулась наиболее трагическая часть январский событий в Вильнюсе... Войска пошли на штурм баррикад, в ходе чего погибло 14 человек, и несколько сот было ранено. Возле телебашни сейчас установлен небольшой мемориал из деревянных крестов и гранитная табличка с поименным перечислением всех, кто погиб здесь за независимость Литвы.

22. После того, как у телебашни погибли люди, власти СССР стали распространять какие-то безумные заявления о том, что якобы "литовцы свезли к телебашне тела из моргов, чтобы обвинить в их смерти советские войска". Это, кстати, очень напоминает заявление некоторых товарищей про "несвежие трупы в сбитом на Донбассе "Боинге" — что лишь еще раз очень хорошо демонстрирует "ту самую" пропагандистско-советскую выучку.

23. Внутрь телебашни сейчас можно попасть по такому длинному коридору.

24. Холл на первом этаже. Наверх ведёт скоростной лифт.

25. Здесь же в холле размещается несколько экспозиций, посвященных истории самой телебашни и событиям января 1991 года.

26. Погибшие защитники Вильнюсской телебашни, в основном молодежь из интеллигентных семей.

27. Стенд с фотоснимками противостояния в январе 1991 года у Телебашни.

28. Советские солдаты с боевым оружием — кто-то сделал это фото с риском для жизни.

29. Коридоры.

30. Детский рисунок в память всех тех, кто погиб здесь в 1991 году.

31. С верхних этажей башни хорошо видны дома прилегающего района — жители вот этих самых обычных советских пятиэтажек гибли здесь в 1991 году для того, чтобы Литва стала независимой.

32. В верхушке Телебашни сейчас располагается вращающийся ресторан. Готовы ли современные литовцы также, как в 1991 году, отстаивать свою независимость? Надеюсь, история не поставит перед ними такого вопроса.

33. Да, чуть не забыл. Никто из должностных лиц СССР так и не взял на себя ответственность за январские события в Вильнюсе — министры внутренних дел и обороны уверяли в своей непричастности, об этом же заявил и Михаил Горбачев. Ещё Михаил Сергеевич рассказал о том, что бойцам "Альфы", что штурмовали Телебашню, якобы показали написанный от его руки приказ, который потом разорвали.