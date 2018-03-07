Путин проиграл 5 Наталья Гулевская, opentown.org

7.03.2018, 17:29

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Наталья Гулевская

Чудовищная «несправедливость» свалилась на плечи Владимира.

Вся многолетняя работа спецслужб оказалась напрасной. Система выборщиков, словно издеваясь над Кремлем и Лубянкой, легко покрыла более трех миллионов голосов избирателей, и у руля США оказалась не долгожданная Хиллари Клинтон, а Дональд Трамп.

Многих из команды Трампа чекисты вербовали еще задолго до выборов, и не скупясь в средствах специально наследили везде, где только было можно. Конечно, никакой Трамп не рассматривался в качестве президента, а его пророссийская команда нужна была для дискредитации республиканцев, т.е. оппозиции к «президенту» Хиллари Клинтон, которая под шумок запустила бы новую перезагрузку с путинским режимом.

Все, что сейчас попадает в руки ФБР и ЦРУ — это второй слой резидентов Лубянки, хотя первых надо искать не в команде Трампа, а в команде Клинтон, которую чекисты повторно пытались привести к власти, начиная еще с президентской кампании 2008 года.

Мюнхенская речь Путина — это не вызов однополярному миру, это был первый шаг помочь Клинтон победить на праймериз Обаму и стать президентом США. Кремлю казалось, что если создать напряженку и побряцать оружием, то эмоциональная и воинствующая риторика Клинтом легко победит на праймериз гуманитария Обаму, и тогда Путин наконец-то сможет растоптать ненавистную ему Европу, которая настолько обогнала в развитии Россию, что для сохранения целостности постсоветского пространства ее нужно только уничтожить. Но даже при всей всесторонней поддержке Москвы, Клинтон не удалось победить Обаму, и долгие восемь лет Кремль скрупулезно вынашивал план реванша. Но что-то пошло не так, и Кремль проиграл.

Один за одним уходят с политического Олимпа «друзья» Путина, и республиканцы, заменяя их на надежных и проверенных коллег, не только вычищают Белый дом от чужеродного присутствия, но и во многом находят консенсус с демократами по поводу дальнейшего отношения к Путину и его режиму. Близится час, когда обновленная власть США наконец-то объявит свою военную доктрину и до конца поймет, почему произошла аннексия Крыма, агрессия на Донбассе, и зачем в Европе оказались полчища арабов.

Наталья Гулевская, opentown.org